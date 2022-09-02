Herkes memleketinde yaşasaydı Çorum büyükşehir olurdu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'Herkes kendi memleketinde yaşasa Türkiye'nin en kalabalık şehri hangisi olurdu?" araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Listede Çorum’da ilk 30 il arasında yer aldı.

İstanbul, Ankara ve İzmir Türkiye'nin en kalabalık şehirleri olurken herkes memleketinde yaşasaydı bu şehirlerde durum bambaşka olacaktı. TÜİK, "Herkes memleketinde yaşasaydı Türkiye'nin en kalabalık ili hangisi olurdu?" sorusunun cevabını 3 milyona yakın nüfusuyla Şanlıurfa olduğunu duyurdu.

Hayat şartları ve imkanlar dolayısıyla birçok şehir ve ülkelerden insanlar İstanbul, Ankara ve İzmir'e göç ederek bu şehirlerde kalabalık oluşturuyor. Ancak, herkes kendi memleketin yaşasaydı Türkiye'nin en kalabalık olan bu şehirlerinde durum değişecekti.

Herkes kendi memleketinde yaşasa Türkiye'nin en kalabalık şehri 2 milyon 972 bin 950 nüfusuyla Şanlıurfa olacaktı.

Türkiye'nin en kalabalık ikinci şehri 2 milyon 644 bin 753 nüfusuyla Konya, üçüncü şehri ise 2 milyon 596 bin 830 nüfusuyla İstanbul olacaktı.

Listede 1 milyon 998 bin 603 nüfusuyla Samsun 6.sırada, 1 milyon 369 bin 948 nüfusla Tokat 23.sırada, 1 milyon 315 bin 36 nüfusla Çorum 24.sırada, 1 milyon 227 bin 320 nüfusuyla Yozgat ise 27.sırada yer aldı. (Haber Merkezi)