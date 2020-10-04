‘HES kodu için destek masaları oluşturulsun’

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Çorumlu emekliler, koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında alınması istenen HES (Hayat Eve Sığar) Kodu’nu temin etmekte sıkıntı yaşadıklarını bildirdiler.

Eğitimci-Yazar Bahri Güven, ileri yaştaki vatandaşların internet erişimi ve iletişim teknolojilerinden faydalanma konusunda desteğe ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Arkadaşları Bahri Alkan ve Selahattin Aydemir’le birlikte konu hakkında açıklamalarda bulunan Bahri Güven, 65 yaş üstü çoğu kimsenin HES kodu alma hususunda hayli zorluk çektiğine işaret etti.

“Yaşlılara destek amacıyla şehrin merkezi yerlerinde danışma masaları kurulmalı” diyen Güven, üniversite kayıtları sırasında açılan öğrenci danışma stantları misali bir uygulamanın şart olduğunu kaydetti.

HES kodu alamayan yaşlıların mağdur olmaması için yetkilileri harekete geçmeye davet eden Güven, yerel yöneticilerin ilgi ve destek beklediklerini sözlerine ekledi.