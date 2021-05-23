Heyelanzedeler tedirgin

RECEP MEBET

Akkent Mahallesi’ndeki heyelanzede vatandaşlar, bölgede devam eden toprak hareketliliğinden dolayı tedirgin olduklarını dile getirdiler.

Fore kazık yöntemiyle gerçekleştirilen istinat duvarının tamamlanmasının ardından Ramazan Bayramı’nı evlerinde geçiren vatandaşlar, binaların yanı başından geçen kanalizasyon hattı çevresinde derin yarıklar oluştuğuna dikkat çektiler.

Akkent 7. Sokak’taki Y 27-28 ve 29 numaralı bloklarda toplam 24 ailenin ikamet ettiğini anlatan Celal Kınıklı, Mart ayında meydana gelen toprak kayması sonucu sıkıntılı günler geçirdiklerini hatırlattı.

Heyelan sonrası Çorum Belediyesi Misafirhanesi ile Öğretmenevi’ne yerleştirilen ailelerin Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala evlerine dönebildiğini belirten Kınıklı, istinat duvarı çevresinde düzenleme yapılmasını beklediklerini söyledi.

Tepedeki bloklardan yamaca doğru inen kanalizasyon hattı çevresindeki toprak hareketliliğinin sürdüğüne işaret eden Kınıklı, “Zaman zaman taşkınların yaşandığı bu ana hat çevresinde derin yarıklar ve göçükler oluşuyor. Bina sakinlerini tedirgin eden bu durumu yetkililerin bilgisine sunuyor ve acilen çözüm bekliyoruz” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2021, 19:39