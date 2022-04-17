‘Hiç kimse vatandaşımızı mağdur edemez’

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, toplu ulaşım hizmeti veren Çorum Ulaş A.Ş’nin, kontak kapatacağı yönündeki haberler üzerine açıklama yaptı.

Başkan Aşgın açıklamasında, “Öncelikle belirtmek isteriz ki Belediyemize ilgili firmadan bu yönde resmi bir bildirim henüz gelmemiştir”dedi.

Şehir içi toplu ulaşım hizmetlerinin daha sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için Çorum Belediyesi olarak çalışmaları özenle yerine getirdiklerini belirten Aşgın, “2019 yılında yapılan ihale ile toplu ulaşım hizmeti işini üstlenen özel toplu ulaşım firmasına pandemi sürecinde ulaşım hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için yaklaşık 1 milyon TL yardım yaptık. Son aylarda artan maliyetler gerekçe gösterilerek ilgili firma Belediyemizden yardım talep etmiş, bizler de yakıt desteği vermeye başladık. Tüm ücretsiz binişlerin maliyeti tam bilet fiyatı üzerinden Belediyemiz tarafından karşılanmaktadır. Dolayısıyla ücretsiz binen hiçbir yolcu yoktur. Bu desteğin Belediyemize aylık maliyeti 1 milyon 200 bin TL civarındadır. 2022 yılı içerisinde sadece ücretsiz binen yolcular için yapılan mali destek 4 milyon TL’yi bulmaktadır. Yolcu sayıları az olan otobüs hatlarını otobüsleriyle beraber devraldık, ilgili firmanın mali yükünü önemli ölçüde azalttık. Bu süreçte de 9 milyon TL ödeme yaparak firmanın ekonomik sıkıntılarının çözümü için destek olduk”şeklinde kaydetti.

‘HATTA ÇIKMAYAN HİÇBİR OTOBÜS BİR DAHA SEFERİNE ÇIKAMAYACAKTIR’

Çorum Ulaş A.Ş’nin sürekli olarak kontak kapama, iş bırakma gibi tartışmalarını yersiz ve Belediye’ye yapılmış büyük bir haksızlık olarak gördüklerini dile getiren Başkan Aşgın, “Her şeyden önce hemşehrilerimize yönelik saygısızlık olarak değerlendiriyoruz. Firmanın kamuoyunu sürekli meşgul eden bu tavırlarına bundan sonra asla müsaade etmeyeceğiz. 18 Nisan 2022 Pazartesi itibariyle hatta çıkmayan hiçbir otobüs bir daha seferine çıkamayacaktır. Çorum Ulaş A.Ş içerisinde çok sayıda halk otobüsü sahibi hatlarda çalışmaya devam edeceklerini, bazı basın yayın organlarına yansıdığı şekliyle şirket yönetiminin kararının kendilerini bağlamadığını beyan etmişlerdir. Hatlara çıkan ve hemşehrilerimizi mağdur etmeyen otobüs sahiplerini bizler de mağdur etmeyeceğiz.

‘MAĞDURİYET YAŞAMAMASI İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİRİMİZİ ALDIK’

Çorum Belediyesi olarak vatandaşlarımızın toplu ulaşımla ilgili en ufak bir mağduriyet yaşamaması için her türlü tedbirimizi aldık. Çorum Ulaş A.Ş’nin hatlara çıkmaması halinde Belediyemiz bünyesindeki tüm otobüs ve minibüsler bu sabahtan itibaren toplu ulaşım hatlarında hizmet verecektir. Ayrıca, en kısa sürede kalıcı çözümü üreterek toplu ulaşımdaki kullanım oranlarını ve kaliteyi artıracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu süreçte hemşehrilerimizin gerekli anlayışı ve desteği göstereceklerinden şüphemiz yoktur. Bugünden itibaren toplu ulaşım konusunda kendi çözümümüzü üreteceğimizi, Çorum Ulaş A.Ş’yi kesinlikle muhatap almayacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz”diyerek açıklamasını tamamladı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2022, 18:10