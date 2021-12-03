‘Hiçbir engel seçim değil’

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Vali Mustafa Çiftçi, hiçbir engelin seçim olmadığını söyledi.

Engelliliğin, sosyal yönleriyle herkesi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini en aza indirgemek için herkesin katkısına, duyarlılığına ve ortak çabasına ihtiyaç duyulan toplumsal bir husus olduğuna dikkat çeken Vali Çiftçi, “Engelli kardeşlerimizin sorunlarını çözmek, onların her konuda yanında olmak ve hayatlarını kolaylaştırmak onların bizim üzerimizdeki hakkıdır.” dedi.

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ şuuruyla hareket eden sosyal devlet anlayışına sahip olarak, engelli vatandaşlarımızın umutlarını yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba sarf edip çözümler üretmek en önemli sorumluluklarımızın başında gelmektedir.” diyen Vali Çiftçi, mesajını şöyle sürdürdü:

“Kalplerdeki, zihinlerdeki engelleri yıkacak toplumsal faaliyetler ve fiziki engelleri kaldıracak yatırım, hizmet ve mevzuat çalışmaları sonucunda engelli kardeşlerimizin spor, sanat, siyaset, eğitim ve iş dünyasında elde ettikleri başarıları görmek bizim en büyük gurur kaynağımız olmuştur. Çünkü engelli vatandaşlarımızın desteklenmeleri halinde neleri başarabileceklerini görüyor, onların yaşama sevinçlerini yüksek tutarak hayata sarılmalarından büyük mutluluk duyuyoruz.

Hiçbir engelin seçim olmadığı, her sağlıklı insanın da bir engelli adayı olduğu gerçeğinin unutulmadan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün toplumda engellilere yönelik farkındalığın artmasına ve daha fazla sorumluluk alınmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Hayatın önlerine çıkardığı zorluklara karşı mücadele azmini ve kararlılığını kaybetmeyerek topluma örnek olan tüm engelli kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyorum.” (Haber Merkezi)