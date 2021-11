‘Hiçbir zaman yanlış işlerin içinde olmadık’

MUSTAFA BURAK YALÇIN

Türk Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın, 7. olağan genel kurul 13 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirileceğini bildirdi.

Sendika olarak hiçbir zaman yanlış işlerin içinde olmadıklarını söyleyen Aydın, “Artık yetki hak eden ve ehil olan ellerde olmalıdır. İnanıyorum ki, kamu çalışanları artık gereğini yapacaktır.” dedi.

Türk Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Yardımcısı Abdullah Güdek’in de katıldığı ziyarette, genel kurulun 13 Kasım Cumartesi günü saat 10.30’da Turgut Özal İş Konferans Salonu’nda gerçekleştirileceğini belirtti.

Selim Aydın genel kurulla ilgili davette bulunduğu ziyaretinde Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’a toplu sözleşme süreci ile ilgili de bilgi verdi.

Aydın ziyarette şunları söyledi, “Gerçekleştirilecek 7. Olağan Şube Genel Kurullarımızın eğitim çalışanlarının yegâne umudu, güçlü gür sesi sendikamıza, üyelerimize ve camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Şükürler olsun sendika olarak bugüne kadar her zaman doğruları yaptık. Türk Eğitim-Sen olarak hiçbir zaman yanlış işlerin içinde yer almadık. Kuruluş ilkelerimizden taviz vermedik. Memurun hak ve kazanımı için Toplu Sözleşme sürecini ciddiyet ve disiplinle yürüttük. Yetkili konfederasyonla talepleri ortaklaştırdık. Yine memurun hak ve kazanımlar için de talepleri karşılık bulmadığından ötürü masadan kalktık. Türkiye Kamu-Sen, yine yetkili konfederasyon olacak ve kamu çalışanlarının hak ve kazanımları için etkili mücadelesini istikrarla sürdürecektir. Kamu çalışanları artık görmüştür ki, sözde yetkili konfederasyon ile kaybetmeye mahkumdurlar. Artık yetki hak eden ve ehil olan ellerde olmalıdır. İnanıyorum ki, kamu çalışanları artık gereğini yapacaktır.

Öğretmenlerin 657 sayılı DMK'dan kaynaklanan haklarının baki kalması kaydıyla, öğretmenlik mesleğinin saygınlığını artıran ve statüsünü sağlam bir zemine kavuşturan Öğretmenlik Meslek Kanunun bir an önce TBMM gündemine getirilmesi gerekmektedir. 24 Kasım öncesinde öğretmenlerin itibarını koruyacak olan Öğretmenlik Meslek Kanunun çıkarılmasını ısrarla talep ediyoruz. Öğretmenlerimiz bu ülkenin gelecek nesillerini yetiştiriyor. Bundan dolayı öğretmenlerimizin baştacı edilmesi lazım. Bunun yolu da öğretmenlerimizin itibarının ve haklarının korunması ile olacaktır. Mevcut hak ve kazanımlarımız baki kalmak şartıyla, öğretmenlik mesleğinin saygınlığını artıran ve mesleğin statüsünü sağlam bir zemine kavuşturacak yasal düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi olacaktır. Öğretmenlik Meslek Kanunu istenilen şekilde yapılırsa, hem öğretmen haklarının daha iyi olmasını hem de öğretmenlerin itibarının daha yüksek olmasını sağlayacaktır."

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2021, 18:23