HİDAK kadınlar için tırmandı

Hitit Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (HİDAK) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için 1709 metre yüksekliğindeki Kırlar Dağı’na tırmandı.

Farklı meslek gruplarından 19 kişinin katılımıyla, kar yüksekliğinin ortalama 40 cm olduğu yürüyüşte kar yağışı ve tipiyle mücadele edildi.

Kulüp Başkanı Gürkan Yağmur, “Doğada hiçbir canlının cinsiyeti yoktur. Aslandır, geyiktir, ceylandır ve hiç bir zaman cinsiyetleriyle anılmazlar. Dağcılık da bu felsefeyle ilerleyen bir spor bıranşıdır. Dağda kadın-erkek yoktur dağcı vardır. Bizler ötekileştirmeden uzak, ayrımcılığa düşman adımlarla 1709 metreye çıktık. Tüm insanları bu yolda bir adım atmaya davet ediyoruz." dedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021, 20:12