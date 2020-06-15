HİDAK’tan turizm önerisi

Hitit Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (HİDAK) Yeşildere Köyü ile Değirmendere Köyü arasında doğa yürüyüşü düzenledi.

Farklı meslek grubundaki doğa severlerin katılımıyla yapılan 15 km’lik yürüyüş 6 saatte tamamlandı. Yağmur altında başlayan doğa yürüyüşünde katılımcılar, güneşin açmasıyla yeşilin tüm tonlarını görme imkânı buldu.

Kulüp Başkanı Gürkan Yağmur, “Çorum merkeze turist çekmekte zorluk çektiğini belirten yetkililer, Çorum’a yalnızca 25 km’lik bir mesafede olan bu doğa turizmi noktasını değerlendirmeli ve köylülerle görüşülüp parkur üzerine moloz ve çöp atmamaları konusunda bilinçlendirilmelidirler.” dedi. (Haber Merkezi)

(Haber Merkezi)