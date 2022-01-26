HİDAK’tan ‘Yaşam İçin Gönüllülük’ projesi

FATİH AKBAŞ

Hitit Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği’nin (HİDAK) İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü desteği ile hayata geçirdiği ‘Yaşam İçin Gönüllülük’ projesinin açılış töreni yapıldı.

‘Yaşam İçin Gönüllülük’ projesi kapsamında taşımalı sistem ve köy okullarında eğitim gören öğrencilere afet eğitimi verilirken aynı zamanda derneğe ekipman desteği de sağlandı.

Açılış programında konuşan HİDAK Başkanı Gürkan Yağmur, proje ile öğrencilere afet bilincinin kazandırılmasının hedeflendiğini belirterek, “Proje kapsamında taşımalı eğitim ve köy okullarında öğrencilere afet bilincinin kazandırılması için eğitimler düzenledik. Öğrencilere afet bilincini aşılayıp gönüllülük konusunda bilinçlenmelerini sağladık. Bunun yanında derneğimize ekipman desteği de alarak altyapımızı güçlendirdik. Projemizin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”dedi.

Dernek hakkında da bilgiler veren Yağmur, “Şu an 50 üyemiz var. Ancak gerek doğa yürüyüşleri gerekse tırmanma etkinliklerimizle 700’e yakın kişide dokunduk. Yaptığımız doğa yürüyüşleri ile Çorum’un doğal güzelliklerinin tanıtımını da katkıda bulunduk.”şeklinde kaydetti.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ise HİDAK gibi sivil toplum kuruluşlarının sosyal hayatın zenginleşmesinde katkısının olduğunu ifade ederek, aynı zamanda olası bir afet durumunda da yardım faaliyetlerine katılarak önemli bir görevi yerine getirdiklerini söyledi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise Türkiye’de son dönemde çok ciddi doğal afetler yaşandığını vurgulayarak, “Afetlere bazen sadece kamu kaynakları ile müdahale etmek yetersiz kalabiliyor. Bu tür durumlarda HİDAK gibi gönüllülük esasına göre faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına büyük görevler düşüyor. Proje kapsamında öğrencilere afet bilincinin kazandırılması da çok önemli.”ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da bu tür sivil toplum kuruluşlarının sosyal sorumluluk açısından öneminin büyük olduğunu dile getirerek, “Devletimizin uzanamadığı yerlere sizler ulaşıyorsunuz. Bundan dolayı da çok önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Hazırladığınız projeden dolayı da tebrik ediyor hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarının sağladığı faydadan bahsederek, “Geçtiğimiz yaz aylarında Akdeniz Bölgesinde orman yangınları çıktığında uzun süre bölgede bulundum ve HİDAK gibi STK’ların ne kadar çok faydalı olduklarına bizzat şahit oldum.”diye belirtti.

Derneğin yaptığı yürüyüşlerle Çorum’un tanıtımına da katkı sağladığını kaydeden Ceylan, “Proje kapsamında köy okullarında öğrencilere afet eğitimi verilmesi tebrik edilecek bir konudur. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bundan sonra yapılacak etkinliklerde de elimizden gelen desteği vermeye hazırız.”ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından HİDAK Başkanı Gürkan Yağmur, proje kapsamında aldıkları ekipmanlar hakkında davetlilere bilgi verdi.

Törene İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül ile dernek üyeleri katıldı.

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2022, 18:43