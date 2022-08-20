FATİH BATTAR

Çorum Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Olağanüstü Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen genel kurulda mevcut başkan Hıdır Balaban güven tazeledi.

Kooperatif binasında gerçekleşen genel kurulun divan başkanlığını Adnan Tığlı yaptı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın ardından Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin yıllık faaliyet raporu okundu. Yönetim ve denetim kurulunun ibrazı oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Genel kurulda ayrıca tahmini bütçe görüşülerek karara bağlandı.

Ardından seçime geçildi. Tek listeyle gidilen genel kurulda mevcut başkan Hıdır Balaban yeniden Çorum Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığına seçildi. Kurulda konuşma yapan Hıdır Balaban, kooperatif olarak yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Sanayi esnafına desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a ve önceki dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ile Zeki Gül’e teşekkür etti.

Balaban’ın yönetim kurulunda ise şu isimler yer aldı: “Turan Çalıkuşu, İlhan Baş.”

Denetim Kurulu “Özgür Kabasakal, Cengiz Metin, Elvan Zorlu”