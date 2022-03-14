Hıdırlık Kur’an Kursu mahzunluktan kurtuluyor

EROL TAŞKAN

Hıdırlık Kur’an Kursu modern bir bina olarak Kur’an ilmine yakışır bir şekilde yeniden inşa edilecek.

Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın İMVAK yönetimini ziyareti müjdeli haberlerle sonuçlandı. 29 yıllığına ve sembolik bir kira ile Diyanet Vakfı’na devredilmesine karar verilen arsaya modern bir bina yapılacak.

Vali Çiftçi ve Belediye Başkanı Aşgın, önceki gün Çorum İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi Kurma ve Yaşatma Derneği (İMVAK) Başkanı Sait Kömürcü ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyarette Hıdırlık Kur’an Kursu binasının yenilenmesi ile ilgili esaslar belirlendi. Oldukça olumlu ve verimli geçen görüşme sonrasında, İMVAK yönetimi, Çorum’da tüm kesimler tarafından memnuniyetle karşılanan bir yaklaşımla vakıf mülkiyetinde olan arsanın Diyanet Vakfı’na 29 yıllığına sembolik bir kira ile devredilmesi kararı aldığı öğrenildi.

Uzun süredir Çorum kamuoyunun gönlünde bir yara olarak duran Hıdırlık Kur’an Kursu’nun mahzun hali, bu ziyarette alınan kararla sona erdi. Vali Çiftçi, Belediye Başkanı Aşgın ve Müftü Muharrem Biçer’in kararlı çabasına katkı sağlayan İMVAK yönetimi başta olmak üzere Hıdırlık Kur’an Kursu’nun adına e şanına yakışır bir binaya sahip olması yönünde umut besleyip dua eden herkes, bu manevi nimetten kıyamete kadar pay sahibi olacak.

Yıllarca Kur’an ilmine ev sahipliği yaparak sayısız hafızların yetişmesine vesile olan, bu milletin evlatlarına Kur’an ilmini ve Kur’an ahlakını öğreten Hıdırlık Kur’an Kursu, kısa zamanda tamamlanması beklenen inşaat çalışmasının ardından Kur’an hizmetlerine daha güçlü ve modern yapısıyla hizmet etmeye devam edecek.

Edinilen bilgilere göre Müftü Muharrem Biçer, varılan uzlaşmayı Diyanet İşleri Başkanlığı’na ileterek, gerekli protokolün düzenlenmesiyle ilgili işlemleri başlatacak.

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2022, 18:51