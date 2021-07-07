Hıdırlık’da ‘Seher Buluşmaları’ yeniden başlıyor

FATİH AKBAŞ

Hıdırlık’da geleneksel hale gelen ‘Seher Buluşmaları’ yeniden başlıyor.

Hıdırlık dostlarının yıllardır sürdürdüğü ‘Seher Buluşmaları’na pandemi nedeniyle bir süredir ara verilmişti.

Manevi atmosferiyle ‘Çorum’un Eyüp Sultanı’ olarak bilinen Hıdırlık’da gerçekleşen ‘Seher Buluşmaları’ yeniden normalleşme ile birlikte yine pazar günleri yapılacak. İlk buluşma ise bu hafta sonu.

Subeybi Rumi, Ubeydi Gazi ve Kerebi Gazi gibi sahabelerin yanı sıra Hadis Âlimi Yusuf Bahri Efendi ve bazı tasavvuf büyüklerinin kabirlerinin yanı başında gerçekleşen buluşma bu pazar kaldığı yerden devam edecek.