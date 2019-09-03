Hıdırlık’ta gelenek sürüyor

RECEP MEBET

Manevi atmosferiyle ‘Çorum’un Eyüp Sultanı’ olarak bilinen Hıdırlık’ta gerçekleşen ‘Seher Buluşmaları’ sürüyor.

Subeybi Rumi, Ubeydi Gazi ve Kerebi Gazi gibi sahabelerin yanı sıra Hadis Âlimi Yusuf Bahri Efendi ve bazı Tasavvuf büyüklerinin kabirlerinin yanı başında gerçekleşen buluşmaya Hıdırlık dostları büyük ilgi gösteriyor.



MÜFTÜ BİÇER’DEN HADİS SOHBETİ

2005 yılından bu yana, her pazar sabah namazı vaktinde başlayan ‘Seher Buluşmaları’nın bu haftaki konuğu Çorum Müftüsü Muharrem Biçer oldu.

Hıdırlık Camii İmam Hatibi Emin Seven’in Kuran-ı Kerim tilaveti ve meâli ile başlayan program, namazın ardından tesbihat ile devam etti.

Müezzin Abdullah Akbal’ın okuduğu Salat-ı Münciye’nin ardından söz alan Müftü Muharrem Biçer, Riyâzü’s Salihîn’den hadisler okuyarak açıklamalar yaptı.



NAMAZLA YENİDEN DİRİLİŞ ÇAĞRISI

Hıdırlık Camii’nde gerçekleşen hadis derslerinde konuşan Müftü Muharrem Biçer, ebeveynlerin en büyük sorumluluklarından birinin aile fertlerine ibadet şuuru kazandırmak olduğunu söyledi.

Necip Fazıl Kısakürek’in, “Biz; ayakları şişene kadar namaz kılan peygamberin, gözleri şişene kadar uyuyan ümmetiyiz!” sözünü hatırlatan Muharrem Biçer, bireysel ve sosyal buhrandan kurtuluş yolunun maneviyattan geçtiğini vurguladı.

“Anne-babalar, birbirlerine ve çocuklarına namaz kılmayı tavsiye ve teşvik etmeli” diyen Biçer, ibadet alışkanlığının küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gerektiğine dikkat çekti.



‘ALLAH RAZI OLSUN’

İşrak namazı sonrası cami bahçesinde toplanan cemaate, hayırseverlerin katkılarıyla çay, simit, börek, peynir ve hurma ikramında bulunuldu.

Akşemseddin Camii ve Kuran Kursları Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Celal Alegöz tarafından organize edilen ikramların dağıtımında bazı gönüllüler de görev aldı.

Her yaştan erkek, kadın, genç ve çocukların katıldığı ‘Seher Buluşmaları’ndan bahseden Celal Alegöz, “Bu manevi ziyafete ortak olmak isteyen herkesi pazar sabahları Hıdırlık’a bekliyoruz” dedi.

Cumartesi günleri sabah namazı vaktinde Ulucamii’de de benzer bir organizasyonun sürdüğünü hatırlatan Alegöz, “İkramlarda bulunan hayırseverler ile emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.



HIDIRLIK’A ULAŞIM ENGELİ

Yaşlı ve engellilerin, Hıdırlık Camii ile sahabe türbelerine ulaşmakta güçlük çektikleri bildirildi.

Konuyla ilgili taleplerini dile getiren vatandaşlar, Millet Parkı (Kent Park) otoparkı ile Hıdırlık Camii arasındaki koridorun yeniden araç trafiğine açılmasını istediler.

Namaz kılmak ve türbe ziyareti için geldikleri Hıdırlık’ta, fiziki engeller yüzünden büyük sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan vatandaşlar, yetkililerden düzenleme beklediklerini ifade ettiler.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Müftü Muharrem Biçer de Hıdırlık Camii’nin kıble tarafında bulunan alanda inceleme yaparak çözüm hususunda gerekli girişimlerde bulunacağını kaydetti.