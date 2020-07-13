Hıdırlık’ta özlem son buluyor

RECEP MEBET

Manevi atmosferiyle ‘Çorum’un Eyüp Sultanı’ olarak bilinen Hıdırlık’ta gerçekleşen ‘Seher Buluşmaları’ yeniden başlıyor.

2005 yılından bu yana, her pazar sabah namazı vaktinde Hıdırlık Camii’nde gerçekleşen Seher Buluşmaları’na koronavirüs salgını nedeniyle bir süre ara verilmişti.

Seccade ve maske kullanımı zorunluluğu ile sosyal mesafe kuralları dahilinde düzenleneceği belirtilen Seher Buluşmaları, 19 Temmuz 2020 Pazar gününden itibaren yeniden başlayacak.

Subeybi Rumi, Ubeydi Gazi ve Kerebi Gazi gibi sahabelerin yanı sıra Hadis Âlimi Yusuf Bahri Efendi ve bazı Tasavvuf büyüklerinin kabirlerinin yanı başında gerçekleşecek buluşmada Riyâzü’s Salihîn’den hadis dersleri yapılacak.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve meâli ile başlayacak programda, sabah namazının ardından tesbihat hadis sohbeti yer alacak. Cami çıkışında, hayırseverlerin katkılarıyla yapılan çay, simit ve çorba ikramı da devam edecek.

Her yaştan erkek, kadın, genç ve çocukların katılabildiği programdan bahseden yetkililer, “Bu manevi ziyafete ortak olmak isteyen herkesi pazar sabahları Hıdırlık’a bekliyoruz” diye konuştular.