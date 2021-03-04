Hıfzıssıhha'dan 28 maddelik kademeli normalleşme kararları

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1 Mart itibariye başlayan yeni kademeli normalleşme ile ilgili 28 maddelik karar aldı.

İşte 28 maddelik o kararlar;

MADDE 1- Faaliyetlerine kısıtlama getirilen AHL Park AVM, berber, kuaför, güzellik merkezleri, kuruyemişçi, balıkçı, çiçekçi, market, bakkal, büfeler (alkol satışı yapanlar dâhil), kasap, manav, dernek lokalleri, kırtasiye, terzi, ayakkabıcı, giyim, hırdavat vb. diğer işyerlerinin açılış kapanış saatlerinin hafta içi ve hafta sonu günlerinde 03/03/2021 tarihinden itibaren 07.00 - 20.00 saatleri arası olarak belirlenmesine,

MADDE 2- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lunapark vb. gibi oyun ve eğlence yerlerinin hafta içi ve hafta sonu günlerinde 03/03/2021 tarihinden itibaren 07.00 - 19.00 saatleri arasında çalışabilmelerine,

MADDE 3- Berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafe/salonları, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, dernek lokalleri vb. işyerlerinde; oturma bölümleri arasında sosyal mesafenin sağlanması, hijyen, maske mesafe başta olmak üzere gerekli tedbirlerin alınması şartıyla oturma bölümü kapasitesinin en fazla % 50’si kadar kişinin bulunmasına, oturma planlarının bağlı olunan ilgili oda/birlik/kurum veya meslek kuruluşuna onaylatılmasına, aynı anda içeride bulunabilecek azami kişi sayısının içeriden ve dışarıdan görülebilecek ve okunabilecek şekilde işyerine asılmasına,

MADDE 4- Hamam, sauna ve masaj salonu gibi işyerlerinin hafta içi ve hafta sonu günlerinde 03/03/2021 tarihinden itibaren 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite sınırı uygulanmak şartıyla faaliyet gösterebilmelerine,

MADDE 5- Hitit Üniversitesi bünyesinde yer alan eğitim programlarında yüz yüze eğitime başlanması konusunda gerekli kararların Hitit Üniversitesi Rektörlüğünce alınmasına,

MADDE 6- Örgün ve/veya uzaktan eğitim alan staj eğitimi yapma zorunluluğu bulunan yükseköğretim, üniversite öğrencileri ile yüz yüze eğitimine müsaade edilen Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Programı öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim/staj uygulamalarını temizlik, hijyen, maske ve mesafe kuralları başta olmak üzere Covid-19 salgını yayılımının önlenmesi ile ilgili belirlenen tedbirlere riayet ederek yapabilmelerine,

MADDE 7- İlimiz merkez Gazi Caddesi üzerinde Saat kulesi civarında bulunan Hürriyet Parkında yer alan oturma banklarının Çorum Belediye Başkanlığınca kaldırılmasına,

MADDE 8- Yeme – içme, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde yapılacak içecek servisleri için getirilen kâğıt bardak ile servis zorunluluğu uygulamasının kaldırılmasına, talep eden müşterilere kâğıt bardak ile içecek servisi yapılmasına,

MADDE 9- Otel ve konaklama tesislerinde, lokanta ve restoranlarda, umuma açık yeme-içme, istirahat ve eğlence yerlerinde; İçişleri Bakanlığının 21/12/2020 tarih ve 21153 sayılı, 02/06/2020 tarih ve 8591 sayılı ile 30/05/2020 tarih ve 8556 sayılı Genelgelerinde açıkça belirtildiği üzere dans oyun vb. amaçlı olanlar başta olmak üzere canlı müzik etkinliğine izin verilmemesine,

MADDE 10- Ana faaliyet konusu gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile ilgili alınmış olan kısıtlama ve tedbir kararlarının devam ettirilmesine,

MADDE 11- Ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece kupon/ganyan yatırma işleminin yapılabilmesi yönündeki uygulamaya devam edilmesine,

MADDE 12- İşyeri açılışı, tören, panayır, şenlik, şölen, festival, fuar gibi zorunluluk arz etmeyen açılış, eğlence, kutlama, promosyon, hediye dağıtımı, ikramda bulunma vb. gibi insanların bir araya gelmesine ve kalabalıkların oluşmasına sebebiyet verebilecek zorunluluk arz etmeyen her türlü etkinlik ve faaliyetlerin yapılmaması yönündeki uygulamaya devam edilmesine,

MADDE 13- Covid-19 pozitif vaka görülen bağımsız ev, apartman, site ve benzeri yerlere dışarıdan ziyaretlerin zaruri hizmetler hariç kısıtlanmasına, filyasyon ekiplerince pozitif vaka olan haneye gidildiğinde “BU KONUT GÖRÜŞME VE ZİYARETE KAPALIDIR.” ibaresi içeren bilgi notunun hane, apartman girişi veya site girişlerine yapıştırılması yönündeki uygulamaya devam edilmesine,

MADDE 14- İlimiz merkezinde kurulan semt pazarlarında pazar yeri içerisine tezgâhlar arasında oluşan yürüyüş yolu koridorları üzerine 50 metre aralıklarla Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine bağlı Seyyar Sebzeciler Odası (Pazarcılar Odası) tarafından dezenfektan stantları konulması, içerisinde sürekli kullanılabilir dezenfektan bulundurulması yönündeki uygulamaya devam edilmesine,

MADDE 15- Toplu taşıma araçlarında ruhsat bilgilerinde yer aldığı üzere şoför hariç, 27 oturan yolcu sayısının %50’si kadar olacak şekilde azami 13 oturan yolcu, 72 ayakta yolcu sayısının %30’u kadar olacak şekilde azami 22 ayakta yolcu taşıyabilmeleri yönündeki uygulamaya devam edilmesine,

MADDE 16- Sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla İlimiz genelinde; ikametlerde toplu olarak altın günleri, doğum günü kutlamaları, misafir ziyaretleri, ev oturmaları, nişan, kına, mevlit, taziye gibi evde gerçekleştirilen etkinliklerin, misafir ağırlamaların, toplu kahvaltı ve yemek organizasyonları, kutlamalar gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmemesi uygulamasına devam edilmesine,

MADDE 17- Covid-19 salgınının yayılımının önlenmesine yönelik İlimizde alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararları gereği şekil, içerik ve süre bakımından kısıtlama getirilen düğünlerde, ilave tedbir olarak 21/09/2020 tarihinden itibaren gelin alma vb. herhangi bir maksatla araç konvoyu oluşturulmaması, trafikte araç konvoyu düzenlenmemesi, kolluk birimlerince il, ilçe ve köy yerleşim yerlerinde gerekli kontrol ve denetimlerin aksatılmadan yapılması yönündeki uygulamanın devam etmesi yönündeki uygulamaya devam edilmesine,

a) Düğün ve nikâhlarda toplu yemek verilmesi de dâhil olmak üzere her türlü yiyecek içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmaması uygulamasına devam edilmesine,

b) Bu şekilde gerçekleştirilecek düğünlerde düğün sahipleri/işletmeciler tarafından oyun/dans gibi faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmemesine,

c) Kolluk birimleri ve belediyeler tarafından her düğün veya nikâh merasimine en az bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta vb.) görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesine,

MADDE 18- Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar (otobüs, midibüs, minibüs vb.) tarafından her türlü biletleme işlemi (internet-telefon üzerinden veya yüz yüze) esnasında müşterilerden HES kodunun talep edilmesine ve HES kodu olmadan bilet satışının yapılmaması yönündeki uygulamaya devam edilmesine,

MADDE 19- İlimiz merkezinde kurulumuna müsaade edilen semt pazarlarına aynı anda en fazla, pazar yerinde tezgâh açan esnaf sayısının 4 katı kadar müşteri alınabilmesi yönündeki uygulamaya devam edilmesine,

MADDE 20- Ayni yardım toplanmaması, kermes/yardım çadırı düzenlenmesi ile ilgili kısıtlama ve tedbirler yönündeki uygulamaya devam edilmesine,

MADDE 21- Maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temini amacıyla vatandaşların yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağının getirilmesi gerektiğinden İlimiz merkezinde aşağıda belirtilen;

1- Gazi Caddesinde (Saat Kulesinden başlamak üzere Stat kavşağına kadar olan güzergâh boyunca),

2- İnönü Caddesinde (Abide Meydanından başlamak üzere saat Kulesine kadar olan güzergâh boyunca),

3- Babahey Caddesinde (Piribaba Çamlığı alt köşesinden başlamak üzere Hüyük Caddesi Bahabey Caddesi bağlantı noktasına kadar),

4- Kubbeli Caddesinde (Sancaktar Camii yanından başlamak üzere Sel Sokak Başlangıcına kadar),

5- Uğur Mumcu Caddesinde (Kubbeli Caddesinden başlamak üzere Emek Caddesi başlangıcına kadar olan güzergâh boyunca),

6- Osmancık Caddesinde (Ziraat Bankası Merkez Şubesi üst köşesinden başlamak üzere Abdibey Camiine kadar olan güzergâh),

7- Fatih Caddesinde (Yazı Çarşı Kavşağından başlamak üzere 23 Nisan Ortaokulu kavşağına kadar olan güzergâh boyunca),

8- Cemilbey Caddesinde (Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi alt köşesinden başlamak üzere Rüstem Eren Parkına kadar olan güzergâh),

9- Ulukavak Mahallesinde kurulan Pazartesi Semt Pazarında, Buharaevler Mahallesinde kurulan Perşembe Semt Pazarında, Mimarsinan Mahallesinde kurulan Cuma Semt Pazarında, Bahçelievler Mahallesinde kurulan Cumartesi Semt Pazarında, Akkent Mahallesinde Pazar günleri kurulan semt pazarında,

10- Toplu taşıma otobüs seferleri başlangıç, bitiş ve ring noktaları dâhil tüm toplu taşıma otobüs duraklarında,

12/11/2020 tarihinden getirilen sigara içme yasağı uygulamasına devam edilmesine,

MADDE 22- İl Müftülüğünün 26/02/2021 tarihli ve E-52948000-251.02-1094007 sayılı yazılarında belirtilen Diyanet İşleri Başkanlığının 26.02.2021 tarihli ve E-45796484-251.02-1092857sayılı yazısında bildirilen Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanlığı uhdesinde olan Kur'an kursu öğretim programlarında maske, mesafe, hijyen başta olmak üzere gerekli tedbirler alınarak yüz yüze eğitime geçilebilmesine,

MADDE 23- İlimizde, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kurallara uyulmak kaydıyla cenazelere katılacak kişi sayısına ilişkin herhangi bir kısıtlama uygulanmamasına,

MADDE 24- Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çay ocağı ve kantinlerin, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde bu işyerleri için yer alan esaslara uyulmak kaydıyla faaliyet gösterebilmelerine,

MADDE 25- Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek başta denetimler olmak üzere uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

MADDE 26- Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesine,

MADDE 27- Alınan bu kararların uygulanmasının; /İlçe Salgın Denetim Merkezleri, kolluk birimleri, zabıta müdürlüğü, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile görevli denetim ekipleri tarafından titizlikle takip edilerek sağlanmasına,

MADDE 28- Bu kararın bilgi için Sağlık Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına, gereği için Çorum Belediye Başkanlığına, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Özel İdaresine, İl Defterdarlığına, İl Sağlık Müdürlüğüne, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne, Ticaret İl Müdürlüğüne, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne(AFAD), Valilik 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasına, Çorum Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliğine (ÇESOB) gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021, 18:11