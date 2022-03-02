Hıfzıssıhha'dan mantar uyarısı!

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi yaptığı toplantıda mantar zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç başkanlığında, Valilik Binası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda alınan kararda içinde bulunduğumuz mevsim şartlarına bağlı olarak doğada kendiliğinden yetişen mantarların tüketiminin artabileceği, buna bağlı olarak zehirlenmelerin meydana gelebileceği ve ciddi sağlık sorunlarının yaşanabileceğine dikkat çekilerek, “Mantar zehirlenmesine bağlı vakalarının ve buna bağlı sağlık sorunlarının yaşanmaması için doğada kendiliğinden yetişen, türü bilinmeyen mantarların tüketilmemesi konusunda halkın bilgilendirilmesine, doğada kendiliğinden yetişen, türü bilinmeyen mantarların İlimizde tüketiminin ve satışının önlenmesi için, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ile Belediye Başkanlığı denetim ekiplerince muhtemel satış yerlerinde gerekli denetimlerin yapılmasına, üreticisi, imal ve son kullanma tarihi etiketinde belirtilen kültür mantarlarının tercih edilmesi hususunda halkın bilgilendirilmesine, zehirlenme vakası yaşanması durumunda zaman kaybedilmeden en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmesine, 114 telefon numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezinin aranmasına, bu hususların sağlık kurum ve kuruluşları tarafından halka duyurulmasına karar verilmiştir”denildi. (Haber Merkezi)