Hıfzıssıhha'dan öğrenciler ve 65 yaş üstü için yeni kararlar

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yüz yüze eğitime başlayacak Hitit Üniversitesi öğrencileri ve 65 yaş üstü vatandaşların toplu ulaşım kullanımı ile ilgili yeni kararlar aldı.

Alınan karara göre Hitit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yüz yüze eğitime başlaması yönünde karar alınan eğitim programlarına katılacak öğrencilere eğitim öncesi İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından PCR testi yaptırılacak. 65 yaş ve üstü vatandaşlar için şehir içi toplu taşıma araçlarında uygulanan ücretsiz ulaşım hizmeti 5 Mart'tan itibaren ikinci bir talimata kadar 10.00-15.00 saatleri arasında uygulanmasına, belirtilen bu saatlerin dışındaki şehir içi toplu taşıma ulaşım hizmetlerini ücretli olarak kullanmalarına karar verildi.

Toplantıda ayrıca seyrek nüfuslu olan Boğazkale, Dodurga, Laçin, Oğuzlar, Ortaköy ve Uğurludağ İlçe Merkezleri ile İlimiz genelindeki belde, kasaba ve köylerde bulunan her türdeki resmi ortaöğretim kurumlarında haftanın 5 (beş) günü tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçilmesine karar verildi.