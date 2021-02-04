Hıfzıssıhha’dan  14 Şubat kararı

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde yoğunluk yaşanmaması için sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde çiçekçilerin faaliyetlerini evlere servis şeklinde 10.00-17.00 arasında yapabilmesine izin verdi .

Hıfzıssıhha’dan  14 Şubat kararı

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde yoğunluk yaşanmaması için sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde çiçekçilerin faaliyetlerini evlere servis şeklinde 10.00-17.00 arasında yapabilmesine izin verdi .

Toplantıda 14  Şubat  nedeniyle  talepte  yaşanacak  yoğunluk  da  göz  önünde  bulundurularak  çiçek satışı  yapan  işyerlerinin  sokağa  çıkma kısıtlamasının  uygulandığı,  12 Şubat 2021 Cuma  günü 20.00­-24.00  saatleri  arasında evlere  servis, 13­-14 Şubat 2021 Cumartesi­-Pazar  günlerinde 10.00-­17.00 saatleri arasında müşterilere işyerinde ve 10.00­-24.00 saatleri arasında evlere  servis  şeklinde hizmet vermesine karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021, 18:22
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