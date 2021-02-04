Hıfzıssıhha’dan  14 Şubat kararı

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde yoğunluk yaşanmaması için sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde çiçekçilerin faaliyetlerini evlere servis şeklinde 10.00-17.00 arasında yapabilmesine izin verdi .
Toplantıda 14 Şubat nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak çiçek satışı yapan işyerlerinin sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı, 12 Şubat 2021 Cuma günü 20.00-24.00 saatleri arasında evlere servis, 13-14 Şubat 2021 Cumartesi-Pazar günlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında müşterilere işyerinde ve 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet vermesine karar verildi.Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021, 18:22