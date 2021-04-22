Hıfzıssıhha’dan 23 Nisan kararları

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tören ve kutlamaları ile ilgili kararlar aldı.

Toplantıda alınan karar ile çelenk sunma töreni fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştirilecek.

Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmamasına, bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, Belediye Başkanlıkları tarafından gerçekleştirilecek ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrimiçi etkinliklere ağırlık verilecek.

Toplantıda ayrıca Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli olan kişilerin kurumlarından alacakları görevli olduklarını gösterir belge ile tören ve kutlama programları süresi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulmasına karar verildi.