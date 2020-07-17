Hıfzıssıhha’dan  bayram tedbirleri

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi koronavirüs bulaşının artmasını önlemek amacıyla çeşitli tedbirler aldı.

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Meclisi, özellikle kurban satış yerlerinde oluşabilecek yoğunluk ve kalabalıkların koronavirüs salgını sürecinde halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek amacıyla bazı kararlar aldı.

Meclis; İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim yerlerinin günlük kesim kapasitesi bilgisinin Belediye Başkanlıklarınca ve İl/İlçe Müftülüklerince 20/07/2020 tarihine kadar anons sistemi, radyo yayınları ve yerel gazeteler aracılığıyla kamuoyuna duyurulmasına,

Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerin işletmecileri/sorumluları tarafından kurban kesilecek her bir gün için randevulu kesim bilgisini içeren listelerin oluşturulmasına, oluşturulacak listenin kurban kesim yerinin girişinde görülebilecek ve okunabilecek şekilde asılmasına, ayrıca kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları tarafından her bir kişinin kurban kesim saatine ilişkin randevu bilgisinin kurban kesim yerinden hizmet alacak kişilere SMS yoluyla bildirilmesine,

Kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için Belediye Başkanlıkları, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına, kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin taleplerinin mümkün olduğunca bayramın üç gününe eşit sayıda randevu verilecek şekilde planlanmasına,



Kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları tarafından; 30 Temmuz 2020 Arefe günü Kurban Bayramı’nın birinci günü için oluşturulan randevu bilgisini, 31 Temmuz 2020 tarihinde bayramın ikinci günü için oluşturulan randevu bilgisini, 1 Ağustos 2020 tarihinde bayramın üçüncü günü için oluşturulan randevu bilgisini İl/İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirmelerine,

Kesim yerlerine gelecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak amacıyla hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesinin teşvik edilmesine, bu hususun İl/İlçe Müftülüklerince vaaz ve hutbelerde vatandaşlara duyurulmasına,



Her kurban için hisse başına parçalama işinin kurbanı kesen veya parçalama işlemi için görevlendirilen kasap/kurban kesim elemanları tarafından yapılmasına,

Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama işlemi yapmasına müsaade edilmemesine, kurban sahipleri tarafından kurban parçalanacaksa, en fazla üç kişinin maske ve 1,5 metrelik mesafe kurallarına uyarak parçalama işlemini yapmasına müsaade edilmesine,



Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden olacak şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmemesine, bu duruma kesinlikle müsaade edilmemesine, kolluk birimleri, zabıta görevlileri tarafından gerekli kontrol ve denetimlerin yapılmasına karar verdi.

EBEVEYN REFAKATİ ŞARTI KALKTI

Öte yandan, 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerin şehir içi ve şehirlerarası seyahatlerinde yanlarında veli/vasisi bulunması şartı da kaldırıldı.

Bu kapsamdaki çocuk ve gençler, karayolu, demiryolu, deniz veya havayolu ile yapacakları seyahatleri, pandemi süreci öncesinde olduğu şekliyle yapabilecek.

