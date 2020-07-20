Hijyen ürünlerinde Çorum markası

RECEP MEBET

Velidedeoğlu Kimya tarafından Çorum’da üretimi gerçekleştirilen hijyen ürünleri, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) envanterine girdi.

Arda Kozmetik’in yanı sıra Antres, Daico, VD ve Detamine markalarını bünyesinde bulunduran firma, DMO aracılığıyla ürünlerini Türkiye genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarına ulaştırıyor.

18 yıllık geçmişiyle sektörünün parlayan yıldızı olan Velidedeoğlu Kimya, Umut ve Uğur Velidedeoğlu kardeşlerin yönetiminde büyümeye devam ediyor.

Koronavirüs pandemisi döneminde Detamine adlı dezenfektan ürünleriyle dikkat çeken Velidedeoğlu Kimya, Antres markalı temizlik kimyasallarıyla da adından söz ettiriyor.

2002 yılından bu yana devam eden üretim çalışmaları ve markalaşma sürecini anlatan Umut Velidedeoğlu, özel işletmelerin yanı sıra kamu kurumlarının hijyen ürünleri ihtiyacına çözümler sunduklarını söyledi.

Profesyonel bakış açısı ve kalite odaklı üretimle sektörde iddialı olduklarını vurgulayan Velidedeoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Endüstriyel kimya alanında yaklaşık 20 yıllık birikim sonucunda edindiğimiz tecrübeler ışığında geliştirdiğimiz ürünleri tüketicilerle buluşturmanın haklı gurununu yaşıyoruz.

Çorum Sanayi Sitesi 25. Cadde numara 89’da faaliyet gösteren tesisimizde kişisel hijyen, genel hijyen, mutfak hijyeni ve tekstil hijyen serisi ürünlerinin yanı sıra oto, çiftlik ve sanayi grupları ile ekonomik ve market grubu ürünlerinin imalat ve pazarlamasını gerçekleştiriyoruz.

Müşterilerimizin duyduğu güvenden güç olarak kalitemizi ‘hep daha iyisi’ hedefiyle artıyoruz. İşimiz sadece kimyasal ürünlerini satmak değil. Bu nedenle eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizle, doğru kimyasal kullanımı konusunda insanları aydınlatıyoruz.”