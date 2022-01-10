Hikmet Göktepe, yeniden aday

Çorum Elektrik ve Su Tesisatçıları Odası’nın eski başkanlarından Hikmet Göktepe, oda başkanlığına aday olduğunu bildirdi.

Odanın 13 Ocak Perşembe günü Afra Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurulu öncesi adaylık açıklamasında bulunan Göktepe, edindiği bilgi, birikim ve tecrübelerinden tüm oda üyelerinin faydalanması ayrıca odanın hizmet çıtasını daha yukarılara taşımak için yeniden aday olduğunu söyledi.

Genel Kurulun tüm elektrikçi ve su tesisatçısı esnafına hayırlar getirmesini temenni eden Hikmet Göktepe, tüm oda üyelerini kongreye davet ederken, ayrıca Genel Kurulun bir demokrasi şöleninde geçmesini temenni etti.



Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2022, 14:56