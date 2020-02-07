HARUN AKKAYA
ASKF Genel Sekreteri Halk Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hilal Kiraz gazetemizin 30. kuruluş yılı nedeniyle Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’ı ziyaret etti.
“Hakimiyet Gazetesi’ni 30 yıldır bizlerle buluşturan Hakimiyet ailesini tebrik ediyorum” diyen Hilal Kiraz, nice yıllar temennisinde bulundu.
Hilal Kiraz kutladı
ASKF Genel Sekreteri Halk Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hilal Kiraz gazetemizin 30. kuruluş yılı nedeniyle Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’ı ziyaret etti.
HARUN AKKAYA
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