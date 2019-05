Türk Kızılayı Çorum Şube Başkanı Hüseyin Kılıç, Türk Kızılayı’nın Ramazan ayında veren el ile alan el arasında köprü olmak için Türkiye genelinde ‘Hilal Olsun Türkiye’ ismi ile kampanya başlattığını belirtti.

Bu kapsamda Çorum Türk Kızılay Şubesi olarak Çorum AHL Park Migros önünde gıda kolisi bağış kampanyası başlatıldığını kaydeden Kılıç, “Yardım yapmak isteyen yardımsever insanlarımız buradan alacakları Bereket Paketi için 37 TL, Lezzet Paketi için 65 TL ve Ziyafet Paketi için 90 TL ödeyerek gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere Kızılay'a bağış yapabileceklerdir.” dedi.

Her türlü ayni ve nakdi yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı’na yapılabileceğini ifade eden Kılıç, “Türk Kızılay Çorum Şubesi olarak Ramazan ayında çalışmalarımız devam etmektedir. Kadın Kollarımız her hafta 250 kişiye ev yemekleri dağıtımı yapmaktadır. Gençlik Kollarımız gıda paketi kampanyasını yürütmektedir. Giyim evi olarak her hafta 25 ailemizin giyim ihtiyacını karşılamaktayız. Yine Türk Kızılayı Çorum Şubesi olarak Ramazan ayında 500 kişiye gıda kolisi dağıtımı yapılmaktadır.” dedi.

