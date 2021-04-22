Hindistan’dan Çorum’a gelenler bu yurtta kalacak!

FATİH BATTAR

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar ile Hindistan’dan Türkiye’ye, ardından Çorum’a gelenlerin 14 gün boyunca Hayrettin Karaman Kız Öğrenci Yurdunda karantinaya alınacak.

Çifte mutasyonlu virüsün görüldüğü Hindistan’dan son 10 gün içerisinde kara, hava, deniz yolu ile Türkiye’ye gelen kişilerin girişlerinden önceki son yetmiş iki (72) saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmeleri sonrası ülkeye alınmasına izin verilecek.

Türkiye’ye girişlerini takiben Çorum’a gelen kişiler Hayrettin Karaman Kız Öğrenci Yurdunda 14 gün süreyle karantina altına alınacak. Bu kişilere 14’üncü günün sonunda PCR testi yapılacak ve test sonuçları negatif çıkan kişilerin karantinalarının sonlandırılırken, PCR testleri pozitif çıkan kişilerin tedavileri ise Sağlık Bakanlığı Covid19 rehberi doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yapılacak.