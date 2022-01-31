Hırsızlar bağ evinden masaj koltuğunu bile çaldılar!

Çorum'da bağ evlerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ilıca Bağları bölgesindeki bağ evlerinden gelen hırsızlık ihbarları üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, inceleme başlattı.

Tanık beyanları doğrultusunda kimlikleri tespit edilen 4 zanlı, gözaltına alındı. Zanlılara ait adreslerde yapılan aramada ise bağ evlerinden çalındığı anlaşılan çamaşır makinesi, masaj koltuğu, buzdolabı, bisiklet ile çeşitli eşyalar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bulunan çalıntı eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.