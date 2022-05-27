Hırvatistan’a ‘çocuk hakları’ ziyareti

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu üyesi olduğu TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu Üyesi milletvekilleriyle birlikte 22-26 Mayıs 2022 tarihleri arasında Hırvatistan’a 4 günlük resmi bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

UNICEF işbirliğiyle gerçekleştirilen Hırvatistan ziyaretinde heyet büyükelçilik, Hırvatistan ve dünyanın bir çok yerinde gerçekleştirdiği başarılı faaliyetleriyle gündem olan Yunus Emre Enstitüsü’nü ziyaret etti.

UNICEF yetkilileriyle bir araya gelerek çocukların üstün yararının korunması ve çocuk hakları alanında ülkemizde ve bütün dünyada yapılan çalışmaları ve Hırvatistan’ın bu alandaki çalışmaları değerlendirdiklerini belirten Milletvekili Erol Kavuncu, “Hırvatistan Parlamentosu’nu ziyaret ederek Bölgesel Kalkınma ve AB Fonları Komisyonu Başkanı Marko Pavic, AB ile İlişkiler Komisyon Başkanı Domagoj Hajdukovic, Hırvatistan Engelli hakları Kamu Denetçisi Anka Slonjšakile ve Çocuklar için Kamu Denetçisi Helenca Pirnat-Dragicevic ile bireysel görüşmeler yaptık. Heyet olarak Hırvatistan Parlamentosu Aile, Gençlik ve Spor Komisyonu ile istişare toplantısı gerçekleştirdik. Heyet olarak Hırvatisan Medimurje Bölgesini ziyaretimizde; Hırvatistan Kuršanec’ta UNICEF himayesinde Roman vatandaşlar için oluşturulan Aile Merkezi ve AB Çocuk Güvencesi kapsamında kurulan Çocuk Yuvasında incelemelerde bulunduk”dedi.

Dünyayı savaş, zulüm, kan ve göz yaşı ile yaşanılmaz hale getiren de insan ve bu durumdan en çok zarar görenlerin de gezegenimiz, geleceğimizin teminatı olan masum çocuklar olduğunu belirten Milletvekili Kavuncu, “Bu kapsamda, Hırvatistan Parlementosu Aile, Gençlik ve Spor komisyonunda yaptığımız konuşmamızda, dünyamızın geleceğini kendilerine emanet edeceğimiz çocuklarımızın yetiştirilmesi, üstün yararının korunması konusunda ailenin öneminin altını çizdik. Bu bağlamda aile, aydınlık bir gelecek için muhtaç olduğumuz temel değerler öncelikle ailede hayat bulur, oradan bütün topluma yayılıp nihayetinde tüm dünyayı huzura kavuşturur. Ayrıca, ailenin, nesli muhafaza etmek gibi çok önemli ve vazgeçilmez bir görevi de vardır. Çünkü nesli korumak aileyi korumakla mümkündür. Bir yerde aile kurumu çözülmeye başladığında, toplumda, çocuklar arasında adli suçlar, uyuşturucu kullanımı, alkol, şiddet, ahlaki zafiyetler, sosyolojik ve psikolojik problemler artmaktadır. Bu emarelerin hepsi bize, Aile çöktüğünde, toplumun çökeceğini; toplum çöktüğünde ise bütün insani değerlerin de yok olmanın eşiğine sürükleneceğini göstermektedir. Aile kurumunun zayıflamasına sebep olan nedenlerin en başında, şiddete teşvik eden, gayrimeşru, çarpık, sapkın, sapık ilişkileri özendiren, sadakati önemsizleştiren diziler, filimler, yayınlar, … geliyor. Hiçbir kariyer, meslek ya da hedef, aile olmaktan, anne baba olmaktan daha önemli ve öncelikli kabul edilemez. Gerçek beka meselemiz olan aile ve nesil güvenliğimiz, en az can, mal güvenliğimiz kadar değerlidir ve dokunulmazdır. Aile, en büyük servetimiz çocuklarımız için, en güvenli kurum, en değerli limandır. Zira aile tükenirse, umutlarımız tükenir, aile tükenirse geleceğimiz tükenir, yarınlarımız tükenir. Toplumun çimentosu, mayası olan ailelerimiz en büyük servetimizdir. Aileye, sahip çıkmak çocuklarımıza, geleceğimize sahip çıkmaktır. Tüm insanlık için en önemli ve öncelikli konunun çocukların en doğal ortamı olan kendi öz ailesinin yanında uygun şartlarda yetiştirilmesi gereğinin altını çizdik. Çocukları en iyi şekilde hayata hazırlanmanın ve onları tehlikelerden korumanın en ideal güvenli yolunun bu olduğuna dikkat çektik. “Bir şeyi düzelttik, her şey düzeldi” Bütün dünyanın geleceği çocuklarımızın ideal aile ortamı kendi ailelerinde yetiştiklerinde, aileyi gerçek olması gerektiği yere koyduğumuzda bu gün çocuklarımız için konuştuğumuz problemlerin, sıkıntıların hiç birisinin konuşulmayacağına vurgu yaptık. Ayrıca yaptığımız görüşmelerde aileyi, aile yuvasını değersizleştiren, evde anne-babayı değersizleştiren yayınlar, dizi, film, internet içeriklerinin gerçek beka meselemiz olan aile kurumumuzu ve nesil güvenliğimizi bütün dünyada tehdit ettiğine dikkat çekerek acilen, bu konularda gerekli tedbirlerin alınması konusunda işbirliği yapılması gerektiğine vurgu yaptık”dedi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2022, 18:07