Hitit Akademi’nin ‘Nikonya'yı Çorum yapan Gönül Sultanları Projesi’ tamamlandı

FATİH AKBAŞ

Hitit Akademi Derneği’nin Çorum Valiliği ile Hitit Üniversitesi işbirliğinde yürüttüğü ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından da desteklenen "Nikonya'yı Çorum yapan Gönül Sultanları Projesi" başarıyla tamamlandı.

Proje hakkında bilgi veren Hitit Akademi Derneği Başkanı Doç. Dr. Zekeriya Işık proje ile Rum'dan Anadolu’ya, Nikonya’dan Çorum'a doğru yaşanan köklü medeniyet dönüşümünde büyük önem arz eden Elvan Çelebi, Koyunbaba, Seyyid Murad-ı Veli ve Hasan Balım Sultan gibi tarihi ve manevi şahsiyetlerin hayatı ve faaliyetlerinin belgesellerle tanıtılmaya çalışıldığını belirtti.

Çekilen belgesellerin söz konusu manevi şahsiyetlerin ve tarihi mekânların tanıtımına, Çorum'da inanç turizminin gelişmesine önemli katkılar sunacağının düşünüldüğünü kaydeden Doç. Dr. Zekeriya Işık, “Proje kapsamında bir taraftan da gençlerimize milli ve manevi değerlerimizin öğretilmesi, bilgi ve bilinç düzeylerinin artırılması hedeflenmiştir. Bu amaçla Hitit Üniversitesi öğrencileri ile gruplar halinde pandemi süreci müsaade ettiği oranda söz konusu tarihi mekânlara, akademisyenler eşliğinde eğitim amaçlı geziler düzenlenmiştir” dedi.

Projenin bir diğer eğitim ayağında ise Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Medya ve İletişim Programı öğrencilerinin mesleki, teknik eğitim bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinin amaçlandığının altını çizen Zekeriya Işık, “Bu bağlamda öğrencilerimiz yer yer belgesel çekim yerlerine götürülerek sürece katılmaları sağlanmıştır. Proje kapsamında hem söz konusu tarihi şahsiyetleri tanıtan hem de belgesel çekim süreçlerini içeren kitapçıklar hazırlanmış, belgeseller DVD şeklinde çoğaltılmıştır. Bu vesileyle projede emeği ve katkısı bulunan bütün kurum ve şahıslara teşekkürü bir borç biliyoruz. Başta İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü olmak üzere, Çorum Valisi Sayın Mustafa Çiftçi ve Hitit Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'e şükranlarımızı sunuyoruz. Çekimler esnasında misafirperverlikleri ve değerli katkılarından dolayı Osmancık Belediyesi'ne, Elvan Çelebi, Seydim, Balım Sultan köyü muhtarlıklarına, uzun ve meşakkatli çalışmalarımız boyunca her zaman yanımızda olan Çorum İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz. Sivil toplum gönüllüsü Hitit Akademi Derneğimizin değerli üyelerine, katkı sunan hocalarımıza, projemize renk ve değer katan öğrencilerimize ve şükranlarımızı sunuyor projemizin şehrimiz için hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.