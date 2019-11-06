Hitit Esnaf Kefalet Kooperatifi üç yıllık başarısını kutluyor

Erdoğan Çerikci başkanlığındaki Çorum Hitit Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, 3 yıl içerisinde elde ettiği başarılarını kutluyor.

Mayıs 2016 tarihinde genel kurulu yaparak kuruluşlarını tamamladıklarını belirten Çerikci, 1 Haziran 2016 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak resmi kuruluş sürecini 106 ortakla gerçekleştirdiklerini söyledi. Kooperatifin 1 Eylül 2016 tarihinde 75 bin TL bütçe ile kredi kullandırmaya başladıklarını hatırlatan Çerikci, Çorum esnafına ilk krediyi 1 Eylül 2016 tarihinde kullandırmaya başladıklarını ve 2016 yılında esnafa toplam 1 milyon 312 bin TL kredi kullanabilme imkânı sağladıklarını açıkladı.

2017 yılında esnafa toplam 4 milyon 284 bin TL kredi kullanabilme imkânı sağladıklarını belirten Çerikci, “1 Eylül 2017 yılında 5. sınıf kooperatif konumuna gelerek, kredi limitimizi 100 bin TL’ye çıkardık. 2018 yılında 4. sınıf kooperatif konumuna gelip bu defa limitimizi 125 bin TL’ye yükseltmeyi başardık. Bununla da yetinmeyip, çabalarımız sonucunda 2018 yılında 17 milyon 338 bin TL kredi kullandırarak, 1 Ocak 2019 yılından itibaren 3. sınıf kooperatif konumuna gelip 150 bin TL kredi kullandırmaya hak kazandık.” dedi.

Gelen başarıyı adım adım anlatan Çerikci, “1 Kasım 2019 tarihi itibariyle 2. sınıf kooperatif konumuna gelmiş, şu anda esnaf ve sanatkârlara 200 bin TL üst limitten kredi kullandıracak konuma ulaştık. 2019 yılında şu ana kadar 21 milyon TL kredi kullandırmış olup toplamda hedefimiz olan 25 milyon TL’yi kısmen tutturmuş durumdayız.” diye konuştu.

Bu başarıda emeği olan herkese teşekkür eden Çerikci, “Bu sürede bizlere desteğini esirgemeyen özellikle kredi talimatlarını gününde ödeyen ortaklarımıza, üst kuruluşlarımıza, Bakanlığımıza, Halk Bankası Bölge Müdürlüğüne ve Şubemiz olan Halk Bankası Sanayi Sitesi Şubesi Müdüründen en alt personeline kadar hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.



TÜRKİYE’DE İLK ÜÇ KOOPERATİFTEN BİRİ

Türkiye'de ilk 3 kooperatif içine girmenin gururunu yaşıyoruz. 2016 yılında 106 kişiyle kurulan kooperatifin şu anda 600 üyesi var. Toplamda 3 yılda 45 milyon TL kredi kullandırmış bulunmaktayız. Kullandırılan krediler, işletme kredileri 200 bin TL, yatırım ve destek kredilerinde 500 bin TL ile devam etmektedir.” dedi.

Çorum'daki tüm esnaf ve sanatkârlara çağrıda bulunan Başkan Çerikci, “Esnaf ve sanatkâr kardeşlerimizi Çepni Mahallesi Merih Sokak numara 3/1’de bulunan kooperatifimiz hizmet binamızda, yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ve personelimizle esnafımıza daha iyi hizmet etmek, istek ve temennilerini dinlemek üzere çay içmeye bekliyoruz.” dedi.