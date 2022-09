Hitit Esnaf Kefalet’te 1000. üye sevinci

Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin 1000. üyesi düzenlenen bir törenle ödüllendirildi.

Kooperatif binasında yapılan törene, AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Halk Bankası Bölge Müdürü Alparslan Cengiz Şeker, Ticaret Müdürü Fikret Yıldırım, Halk Bankası Sanayi Şubesi Müdürü Fatih Kızıltepe, Hitit esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Erdoğan Çerikci, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, Marangozlar Odası Başkanı Ömer Latif Akdağ, Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak, Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Ahmet Şen, Dikici ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Mecitözü Esnaf Odası Başkanı Muhammed Öz, Sobacı ve Tenekeciler Odası Başkanı Hasan İlhan, S.S Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, işadamı İrfan Yaşar, kooperatif yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Törende ilk olarak söz alan Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Çerikci, katılımcılara teşekkür etti.

2016 yılında 106 üye ile kurdukları kooperatifin geçtiğimiz günlerde 1000. üyesinin kaydını yaptıklarını açıklayan Erdoğan Çerikci, şu anda da 1007 üyeye ulaştıklarını kaydetti.

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın her zaman kendileri ile birlikte olduğunu söyleyen Erdoğan Çerikci, “Ne zaman ihtiyacımız olsa, sayın milletvekilimiz hep yanımızda oldu. Kendisine tüm esnaf ve sanatkarlarımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın da kendilerine her zaman destek olduğu için teşekkürlerini ileten Çerikci, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın da esnaf kökenli olması nedeniyle desteğini hep hissettiklerini vurgulayarak teşekkür etti.

‘170 MİLYON KREDİ KULLANDIRDIK’

Çerikci, kurulduğundan beri kooperatifin bugün kadar 170 milyon lira kredi verdiğini açıkladı.

Bugüne kadar kendilerine başvuran hiçbir esnafa yok demediklerini ifade eden Erdoğan Çerikci, kendileri aracılığı ile kredi kullanan esnafların da borçlarını ödeme konusunda sıkıntı yaratmadıklarını vurguladı. Çerikci, Halk Bankası Bölge Müdürü ve Şube Müdürü ile çalışanlarına da teşekkür etti.

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise, kooperatif başkan ve yönetimini başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.

Esnaf kökenli biri olarak esnafın çağırdığı her yere, her zaman geleceğinin altını çizen Ceylan, her zaman esnafla iç içe, esnafla beraber olduğunu hatırlattı.

Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin 1000. üye sayısına ulaşmasının kendilerini sevindirdiğini anlatan Milletvekili Ceylan, esnaftan gelen sorunları birinci öncelik olarak gördüklerini dile getirdi.

Ceylan, AK Parti iktidarının her zaman esnafa her türlü kolaylığı sağlayan bin anlayışa sahip olduğunu kaydetti.

Milletvekili Ceylan, Kooperatif Başkanı Erdoğan Çerikci’nin talebi doğrultusunda finansman desteği sağlamak için Halk Bankası Genel Müdürü hemşehrimiz Osman Arslan’ı telefonla aradı.

Osman Arslan’a Çorum için yaptıklarından dolayı teşekkür eden Milletvekili Ceylan, Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin 1000. üyeye ulaştığını hatırlatarak esnaf için Halk Bankası’nın çok önemli olduğunu söyledi.

Ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu günleri esnafın Halk Bankası gibi bankalar ve kefalet kooperatiflerinin verdiği destekler sayesinde atlattığının altını çizen Milletvekili Ceylan, kooperatifin finansman desteği talebini iletti. Ceylan, Genel Müdür Osman Arslan’ın talep edilen 22 milyon lira finansman konusunda gereken desteği vereceğinin söylediğini aktardı.

Konuşmaların ardından 1000. üye Burak Karadaş’a ödülü verildi. (Haber Merkezi)