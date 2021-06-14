Hitit Esnaf Kefalet’te kongre heyecanı

Çorum Hitit Esnaf Sanatkâr Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin 4. Olağan Genel Kurulu yarın yapılacak.

Kooperatifin yarın saat 11.00’de Afra Düğün Salonu’nda yapılacak olan genel kuruluna tüm ortakları davet eden Çorum Hitit Esnaf Sanatkâr Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikci, kongrede 3 yıl görev yapacak yeni yönetim kurulunun da seçileceğini söyledi.

Yeni dönem için göreve tekrar talip olduğunu belirten Çerikci, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her bir ortağımızı ailemizin bir ferdi gibi görerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Esnafın dertleriyle dertlenmeyi en büyük görev kabul eden yönetim anlayışımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Kooperatif ortaklarımızın genel kurulda vereceği güvenoyu ile pandemi sürecinin de etkisi altında kalan esnafımıza yol göstermeye ve finansman ihtiyacını karşılamak için tüm imkanlarımızı seferber etmeyi en önemli vazife sayacağız. Kazananın esnafımız olması temennisi ile genel kurulumuzun hayırlara vesile getirmesini temenni ediyorum.” dedi.

Pandemi nedeniyle tüm esnafın zor günler geçirdiğini vurgulayan Çerikci, “Yeni yönetimimizle esnaflarımıza elimizden gelen desteği sağlayacağız, güzel günlere hep birlikte ulaşacağız. Genel kurulumuzun tüm ortaklarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.