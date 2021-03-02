Hitit Festivali istişaresi

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir ile bir araya gelerek pandemi sonrası gerçekleştirilecek olan Hitit Festivali ile ilgili istişare yaptı.

Aşgın’la yaptığı görüşmeyle ilgili bilgi veren Başkan İsbir, “İlçemiz Hitit medeniyetine tarihi, dini, ticari ve idari başkentlik yapmış Şapinuva tarihi ören yerini sınırları içerisinde barındırmakta. Ortaköy Belediye Başkanlığımız, diğer ilçe belediye başkanlıklarımız ve Çorum Belediye Başkanlığımız, ilimizin tanıtımını yapmak ve turizmini canlandırmak amacıyla çeşitli dönemlerde etkinlikler düzenlemektedir. Ancak geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle bu etkinlikleri düzenleyemedik. Çorum Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın ile bir araya gelerek pandemi sonrası ilimizde düzenlenecek olan Hitit Festivali’nin bir günlük programını Ortaköy ilçemizde kutlamak amacıyla fikir birliğine vardık. Vermiş olduğu desteklerden dolayı Çorum Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın’a ilçe halkım adına teşekkür ediyorum.” dedi.