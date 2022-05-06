Hitit Gümüş açıldı

M.BURAK YALÇIN

Mehmet Gers ile Yunus Emre Saylan’ın sahibi olduğu ‘Hitit Gümüş’ dualarla hizmete açıldı.

Yeniyol Mahallesi Sel Sokak Numara 13’de (Babacan giyim yanı) hizmete giren iş yerinin açılışına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, AK Parti İl Başkan Vekili Av. Murat Günay, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Kenan Özüyağlı ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, işyeri sahibine hayırlı olsun dileklerini ileterek, bol kazançlar diledi.

İşyeri sahipleri Mehmet Gers ile Yunus Emre Saylan da zengin gümüş kolye ve takı çeşitleri ile Çorumluların hizmetlerinde olduklarını belirterek, açılışa katılanlara teşekkür ettiler.

Açılışta KADEŞ Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü’nün halk oyunları ekibi de gösteri yaptı.