‘Hitit Köyü işlevsel hale getirilmeli’

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Boğazkale’nin önemli bir tarihi ve turizm merkezi olduğunu vurgulayarak, Hitit Köyü projesinin aslına uygun olarak bir an önce tamamlanıp halkın ve turizmin hizmetine sunulması gerektiğini söyledi.

CHP İlçe Başkanı Mehmet Kurtcu ve İl-İlçe Yönetim Kurulu üyeleriyle Boğazkale ilçesini ziyaret eden CHP İl Başkanı Tahtasız, Hitit Köyü projesini inceledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Hititler’in 3500 yıl önceki günlük yaşantısını günümüze aktarmak, ilçede bulunan kadınların el emeği, güz nuru ürettikleri ürünleri satarak kazanç elde etmesini sağlamak ve ilçesinin tanıtımını yapmak amacıyla 2016 yılında 2 milyon 500 bin lira bütçeyle inşa edilen Hitit Köyü’nün yapıldıktan sonra atıl vaziyette bırakıldığını, burada hiçbir görevlinin bulunmadığını, sadece imalathane ve satış reyonunun olduğunu, diğer kısımların boş olduğunu belirten Tahtasız, Hitit Köyü’nün bir an önce açılarak işlevsel hale getirilmesini istedi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) hibe desteği sağladığı proje kapsamında Hitit surları motifinde duvarlardan oluşan ve iki kenarında aslan bulunan kapıdan girilen Hitit Köyü inşa edildiğini hatırlatan Tahtasız, “Yatırım yapılmış, tamamlanmış ancak hizmete açılması için takibi yapılmamış. Turizmin en önemli merkezlerinden olan Hattuşa’da böylesine bir yatırımın boş bekletilmesi milli servetin heba edilmesi anlamı taşır.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020, 19:17