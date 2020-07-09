Hitit Köyü turistleri ağırlamaya hazır

M.BURAK YALÇIN

Boğazkale’ye inşa edilen Hititlerin 3 bin 500 yıl öncesindeki yaşamlarının canlandırıldığı Hitit Köyü projesi tamamlandı. İlçeye gelen turistler Hitit Köyü ile Hititlerin3 bin 500 yıl önceki günlük yaşantısına şahitlik edecek.

Boğazkale Kaymakamlığı, Hititlerin başkenti Hattuşa'ya gelen turistlerin konaklaması ve eğlenceli vakit geçirmesi amacıyla başlattığı projeyi tamamlayarak Çorum turizminin hizmetine sundu.

2016 yılında Hitit Köyü Projesi'ni hayata geçirdi. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) hibe desteği sağladığı proje 1 milyon 430 bin liraya mal oldu.

1986 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne, çivi yazılı tablet arşivleri de 2001 yılında UNESCO Dünya Belleği Listesi’ne alınan Hititlerin başkenti Hattuşa’da, dönemin koşullarının yeniden hayat bulacağı köyde içerisinde o dönemi yansıtan öğelerin yanı sıra Kadın Girişim Kooperatifi tarafından işletilen bir üretim atölyesi, sanat atölyesi bulunuyor.

Antik şehri çevreleyen 6 kilometrelik surları, anıtsal kapıları, 71 metre uzunluğundaki yeraltı geçidi, Büyükkale’deki sarayı, bugüne kadar açığa çıkarılan 31 tapınağı, kentin kuzeydoğusundaki Büyükkaya sırtlarında bulunan çok büyük boyuttaki buğday siloları ve Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı ile görülmeye değer mekanlar arasında yer alan Hattuşa’ya yapılan köy Hititlerin tanıtılması ve Hattuşa’ya gelen turist sayısının artırılmasına katkı sunacak.

Vali Mustafa Çiftçi de dün yapımı tamamlanan Hitit Köyü’nde incelemelerde bulundu. Burada faaliyet gösteren atölyeleri gezen Vali Çiftçi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) hibe desteği sağladığı projenin 1 milyon 430 bin liraya mal olduğunu ifade eden Vali Çiftçi, “2016 yılında başlayan proje çalışmalarını bu yıl itibariyle tamamladık. 1 milyon 430 bin liralık maliyetin 800 bin liralık kısmı OKA tarafından karşılandı. Geriye kalan 630 bin liralık kısmı İl Özel İdaresi tarafından finanse edildi” dedi.

Projenin Hitit Köyü ve köyün içerisinde bulunduğu bahçe ve peyzaj düzenlemesinden oluştuğunu anlatan Vali Çiftçi, “Geçtiğimiz yıl yaptığım ziyarette bahçenin kötü bir durumda olduğunu görmüştüm. O zaman Kaymakamlığımızla gerekli irtibatı sağladık. OKA tarafından verilen hazır dururken İl Özal İdare tarafından herhangi bir kaynak aktarılmadığı için peyzaj yapılmamıştı. Bu yıl peyzaj ve çevre düzenlemesi bitirildi. Çevre düzenlemesi 1 milyon liraya mal oldu. 600 bin TL’si yine OKA tarafından karşılandı” diye konuştu.

Nüfusa göre en fazla katkı alan ilçenin Boğazkale olduğunu da ifade eden Çiftçi, “”Burası asi hüviyetine kavuştukça daha da yaşayan bir Hitit köyü haline gelecek. Köyümüzde Kadın Girişim Kooperatifi tarafından işletilen bir üretim atölyemiz var. Kadınlarımız el emeği göz nuru ürünlerini burada işleyip satışını gerçekleştiriyorlar. Sanat atölyemiz var. Halk Eğitim Merkezimiz bir atölye açacak. Diğer bölümlerinde hizmete alınmasıyla burası daha da güzelleşecek. TR-83 bölgesinde 50 ilçe var. Nüfusa göre en fazla katkı alan ilçemiz Boğazkale’dir” diyerek sözlerini tamamladı.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2020, 15:59