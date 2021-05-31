Hitit Roket Takımı TEKNOFEST’e hazırlanıyor

FATİH AKBAŞ

Hitit Üniversitesi dünyanın en büyük havacılık festivallerinden olan TEKNOFEST’e katılmak için çalışmalara başladı.

Bu yıl İstanbul’da yapılacak olan TEKNOFEST’in roket kategorisi için oluşturulan Hitit Roket Takımı, ‘Prototip Roket Fırlatma ve Paraşüt Açılma Testi’ni başarıyla tamamlandı.

Hitit Roket Takımı, ‘Prototip Roket Fırlatma ve Paraşüt Açılma Testi’ni Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Başarı ile sonuçlanan fırlatma sonrasında Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, öğrencilere tebrik ederek yarışmada başarı dileklerini iletti.

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali ‘TEKNOFEST 2021’ heyecanı için geri sayım başladı. 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek TEKNOFEST 2021’de havacılık ve akrobasi gösterileri, sürpriz yarışmalar, sergiler, eğitimler ve yatırımcılarla girişimcilerin buluşacağı uluslararası girişim zirvesi gibi zengin aktiviteler yer alacak.

34 FARKLI KATEGORİ

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları, bu yıl 34 farklı kategoride düzenlenecek. TEKNOFEST 2020'den farklı olarak Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Yapay Zeka, Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları ilk kez gerçekleştirilecek.

4 MİLYON LİRADAN FAZLA ÖDÜL

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin, geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için roketten otonom sistemlere, tarımdan sualtı sistemlerine kadar teknolojinin her alanında düzenlediği yarışmalarla bu alanda Türkiye tarihinin en büyük organizasyonunu gerçekleştiriyor.

Gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerini artırmak ve bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için 2021'de ön eleme aşamasını geçen takımlara 5 milyon liradan fazla malzeme desteği sağlanacak. TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara ise 4 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak.

ROKET KATEGORİSİ

Öğrencilerin uzay teknolojileri alanlarına ilgilerini arttırmak ve bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmek üzere TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Roket Yarışması bu yıl dördüncü kez öğrenci ağırlamaya hazırlanıyor. Lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin takım olarak katılımına açık olan yarışmada 4 farklı kategori yer alıyor. Bu kategoriler; lise kategorisi (5000 feet), orta irtifa kategorisi (10.000 feet), yüksek irtifa kategorisi (20.000 feet) ve zorlu görev kategorisinden (10.000 feet) oluşuyor. Yarışmada temel olarak, takımların tasarlayıp ürettikleri roketlerin hedef irtifaya erişmesi sonrası roket içerisinde taşınan asgari 4 kg’lık faydalı yükün roketten çeşitli yöntemlerle ayrılması ve akabinde hem roket bileşenleri hem de faydalı yükün paraşütle yere sağlam indirilerek kurtarılması hedefleniyor.

Yarışma kapsamında takımların, Ön Tasarım Raporu (ÖTR), Kritik Tasarım Raporu (KTR), Atış Hazırlık Raporu (AHR) olmak üzere 3 farklı rapor hazırlamaları gerekiyor. ÖTR değerlendirme sonuçlarına göre gerçekleşecek ön eleme sonrası maddi destek almaya hak kazanan takımlar, KTR sonuçlarına göre belirlenecek. Takımlar, tasarımlarını, yarışma başvuru sürecinin sona ermesinin ardından yayınlanacak olan Motor Kataloglarından seçecekleri bir roket motoruna göre yapabilecek.

Roket yarışması, TEKNOFEST tarihinden önce Tuz Gölü’nde gerçekleşecek, dereceye giren takımlar ise TEKNOFEST’te açıklanacak.

Roket takımlarından üniversite ve üzeri seviyesinde birinci olan takıma 15.000 TL, ikinci olan takıma 10.000 TL, üçüncü olan takıma ise 5.000 TL ödül verilecek.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2021, 21:09