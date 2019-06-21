Hitit'te mezuniyet coşkusu

FATİH BATTAR

Hitit Üniversitesi “2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni” Spor Bilimleri Fakültesi 15 Temmuz Spor Kompleksi’nde coşkuyla kutlanarak 5000’e yakın öğrenci mezun oldu.

19 bini aşkın öğrencisi, 1500 akademik ve idari personeli ile 11 fakülte, 2 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 17 araştırma merkeziyle birlikte her geçen büyüyen Hitit Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu yaşandı.

2006 yılında kurulan ve her geçen yıl bölgesinin parlayan yıldızı olan Hitit Üniversitesi, “Uygarlığı Aydınlatan Bilgi Güneşi”, “En Özel Devlet Üniversitesi” ve “Marka Şehir Dünya Üniversitesi” sloganlarıyla hem uygarlığı hem de yeniliği temsil ederek renkli üniversite yaşantısıyla birlikte istihdâm odaklı bölümleriyle öğrencilerine kaliteli eğitim garantisi veren güvenli bir gelecek sunuyor.

Hitit Üniversitesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Mezuniyet Töreni, akademik ve idari personel, mezun öğrenciler ve çok sayıda mezun öğrenci ailelerin katılımıyla büyük bir coşku ile gerçekleştirildi.

Törene Vali Mustafa Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Lemzi Çöplü, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, öğretim görevlileri, akademisyenler ve mezun olan öğrencilerin aileleri ile yakınları katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını mezun olan öğrenciler adına okul birincisi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencisi Yeter Adıgüzel yaptı. Fakülte ve okul birincisi Yeter Adıgüzel konuşmasında duygularını ifade ederken, ardından Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk bir konuşma yaptı.

Göreve yeni başlayan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Hitit Üniversitesi’ni bulunduğu noktadan daha ileriye taşımak adına Çorum’un ve ülkemizin tüm dinamikleriyle işbirliği içerisinde bulunarak, çalışmalarını devam ettireceklerini söyledi.

Başta Çorum ve bölge olarak üzere Türkiye’yi her anlamda gelişip kalkınması için tüm imkanları seferber edeceklerini dile getiren Öztürk; “Hep birlikte var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi

Sürekli değişim ve dönüşümün yaşandığı günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeyini etkileyen faktörlerin başında vermiş oldukları eğitim geldiğini aktaran Öztürk; “Öyle ki bilgiyi üreten ve onu en iyi şekilde yönetebilenlerin güçlü olduğu bir dünyada yaşamaktayız. Bizler Hitit Üniversitesi olarak bu bilinçten hareketle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu çerçevede yaptığı çalışmalarla ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip ve yeniliklere açık bir üniversite olarak yoluna devam eden Hitit Üniversitesi 19 bini aşkın öğrencisi, 1500 akademik ve idari personeli ile 11 fakülte, 2 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 17 araştırma merkeziyle eğitim faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürmektedir.” şeklinde konuştu

Şehirle bütünleşen Hititi Üniversitesi’nin yaptığı çalışmalarla günümüze dek Çorum’a büyük katkılar sağladığını ve bundan sonra da yükselen bir ivme ile sağlamaya devam edeceğini ifade eden Öztürk; “Ülkemizin daha da gelişmesi, büyümesi ve her alanda söz sahibi olması için ülkemizin tüm dinamiklerine ihtiyacımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomik yönden gelişmiş, dışa bağımlılığı kalmayan, bilim ve teknolojide sayılı ülkelerden biri haline gelmek için ortaya koyduğu 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için herkese büyük görevler düşüyor. Üniversiteler olarak yerlilik ve millilik bilinciyle araştırma-geliştirme çalışmalarımıza daha fazla ağırlık vermek, katma değeri yüksek teknolojileri geliştirmek, fikirlerimizi projeye dönüştürmek, projelerde elde edilen bilgi, tecrübe ve ürünleri girişimci ve üreticilerimizle buluşturmak zorundayız. En önemlisi de yaptığı çalışmalarla ülkemize değer katacak, vatanın seven, cesaretli, fedakar, feraset sahibi, bilgi ve donanımlı gençler yetiştirmektir. Geçmişten aldığımız güç, akademik personelimizin başarılı çalışmaları ve alanında aranan değerli mezunlarımızla bu sürece katkı sağlayacak niyete ve kapasiteye sahibiz. Bu bağlamda; hep birlikte, omuz omuza çalışmalarımıza devam ettiğimiz sürece, hedefe en kısa sürede ulaşacağımıza olan inancım tamdır.” ifadelerini kullandı

Törende Tıp Fakültesi öğrencileri Hekim andını, Hemşirelik bölümü öğrencileri ise Hemşirelik Andı’nı okudu.

Programında devamında Üniversite lisans ve önlisansta ilk 3 dereceye giren öğrencilere geçici mezuniyet belgesi ve ödül takdiminde bulunuldu.

Ödül takdim töreninden sonra üniversitenin yeni mezunları, keplerini hep birlikte atarak mezuniyet sevincini doyasıya yaşadı.