Hitit Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Hitit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan ilgili yönetmelikler ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında 01.03.2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren “T.C. Hitit Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atama Yönergesi” kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla belirtilen sayıda “Öğretim Üyesi” alınacaktır.

Başvurular 1 Temmuz'da sona erecek.

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