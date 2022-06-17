Hitit Üniversitesi’nde bu yıl 3570 öğrenci mezun oldu

FATİH BATTAR

Hitit Üniversitesi’nde 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının sona ermesi nedeniyle mezuniyet töreni düzenlendi.

Spor Bilimleri Fakültesi 15 Temmuz Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen törende yaklaşık 3 bin 570 öğrenci mezun oldu.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk; “3.Nesil Üniversite olarak artık 2023’leri, 2071’leri yani geleceği hedefliyoruz.” dedi

‘Hitit Üniversitesi olarak hedefimiz, sahip olduğumuz bilgi ve birikimlerle, milletimizin her bir ferdine dokunmak, fayda sağlamak ve geleceğimizi sağlam temeller üzerinde inşa etmektir.’ diyen Öztürk; “Hitit Üniversitesi olarak Çorum’a, bölgesine ve ülkemize katma değer sağlayacak önemli projeleri hayata geçirmeyi önemsediklerini dile getiren Rektör Öztürk, “Bu bağlamda, Çorum’un, Hitit Üniversitesinin ve bölgemizin önünü açacak ciddi bir adım attık. Türkiye’de, “Makine Ve İmalat Teknolojileri” alanında ihtisaslaşan tek üniversite olduk. Amacımız, girişimcilik ekosistemini tabana yayarak bir ürünün katma değerini, ihracattaki verimliliği, ithal ikamesi olmasını ve altını çizmemiz gereken yerli ve milli üretimde aradığımız boşluğu dolduracak iletişim teknolojisi ve dijital dönüşüm. Bunlarla ilgili olarak altyapımız ve beşeri gücümüzle araştırma ve ürün geliştirme çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Bu doğrultuda, Çorum’un, Hitit Üniversitesinin ve öğrencilerimizin geleceğine katkı sunacak önemli projeler yürütüyoruz” diye konuştu.

Yerlilik ve millilik bilincini en önde tutarak ihtisaslaşma alanı kapsamındaki savunma, sağlık ve gıda teknolojileri alanlarında, akademisyenlerimizin danışmanlığında, TÜBİTAK desteğiyle yürüttüğümüz öğrenci projelerinin, her yıl daha arttığını açıklayan Öztürk, “Son 2 yılda toplam 57 proje hayata geçirildi. Bu çalışmaların sadece Çorum sanayisi için değil ülkemiz için de önemli kazanımları olacağına inanıyoruz. Hedefimiz, sahip olduğumuz bilgi ve birikimlerle, milletimizin her bir ferdine dokunmak, fayda sağlamak ve geleceğimizi sağlam temeller üzerinde inşa etmektir” ifadelerini kullandı.

Programın devamında mezun olan öğrenciler adına Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü öğrencisi Recep Atlı bir konuşma yaparak duygu ve düşüncelerini paylaştı. Ardından fakülte ve meslekyüksekokullarında ilk 3’e giren öğrencilere ve üniversiteler arası spor müsabakalarında derece yapan öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Tören sonunda keplerini fırlatarak mezuniyetin tadını doyasıya yaşayan öğrenciler, ailelerine sarılarak mutluluklarını paylaştılar.

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2022, 17:50