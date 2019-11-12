Hitit Yıldızı’ndan temperli sera camı yatırımı

FATİH AKBAŞ

Çorum’da uzun yıllardır temperli can alanda hizmet veren Hitit Yıldızı Temperli Cam Sanayi artık seralarda kullanılan temperli camda üretiyor. İşletmeye alınan yeni makine hizmet vermeye başladı.

Firma ortakları düzenledikleri basın toplantısı ile yeni uygulamaları hakkında açıklamalarda bulundular.

Yeni aldıkları makine ve üretimine başladıkları sera camı hakkında bilgiler veren firma ortaklarından Hıdır Kıloğlu, “Çorum'da 12 yıllık temperli güvenlik camları üretim tecrübemizi artık cam sera imalatında da kullanacağız. Türk tarımının gelişmesi şehrimizde erkenci seracılık ve kış dönemi seracılık çalışmalarının Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı destekleri ile ivme kazandığı şu günlerde cam sera imalatı yapan firmalara yarı mamul üretimi yaparak 4 mm temperli cam üretimi ile çözüm ortağı olmaktayız. Şehrimizde oluşturulacak yeni sera yatırımlarında cam sera imalatının teşviki ile öncülüğünü yapacak kişi ve kuruluşlara hizmet konusunda hazır olduğumuzu belirtiriz. %100 yerli hammadde olan cam muadili, pvc ve naylon vb. malzemelere nazaran % 97 güneş ışınlarının kullanılması ve güneşsiz günlerdeki aydınlanma katsayısı olarak en ideal malzeme olma önceliğinde olup ışık emilimi ve geçirgenliği ile bitkinin verim oranını diğer malzemelere nazaran %30-40 artırmaktadır” dedi.

Sera camları ile ayrıca nemden oluşan sera içi damlama sonucu gelişen bakteri oluşumunun da önlendiğini kaydeden Kıloğlu, “Naylon örtülerin ömrü 3 yılda bitmektedir. Yenilenmesi gerekmektedir. Bu işlemde her 3 yılda bir yatırımcıya maddi külfet getirmektedir. Oysa cam seralar 49 yıla kadar yatırım ömrü olan malzemelerdir. Ayrıca dolu, kum fırtınası gibi doğal afetlere karşı 7 kat daha güvenlikli olup bir nevi sera yatırımcısının sigortası olmaktadır. 4 mm sera camları üretimi genelde Antalya, Alanya, Mersin, Tarsus bölgelerine gönderilmekte ve bu bölgelerde seralarda güvenle kullanılmaktadır. Bizimde Çorum, Amasya, Tokat, Kastamonu, Yozgat Merzifon ve Havza bölgesi olarak Hitit Yıldızı Temperli Cam Sanayi tüm sera camı ihtiyacını ve katlanan cam balkon camları, duşakabin camları (4-12mm) ve tüm temperli güvenlik camları ihtiyacını karşılamaktadır. 250 bin dolar değerindeki yeni temper makinamızla en iyi hizmeti vermeye çalışmaktayız. 12 yılı aşan imalat tecrübemizle kalitemizi artırma yolunda her gün bir adım daha ilerlemekteyiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Basın açıklamasının ardından Hıdır Kıloğlu gazetecilere yeni aldıkları makine hakkında bilgi verdi.