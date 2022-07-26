HİTÜ, Ankara’da ‘Üniversite Tanıtım Günleri’ne katıldı

FATİH AKBAŞ

Hitit Üniversitesi, Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Üniversite Tanıtım Günleri’ne katıldı.

Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen tanıtım günlerine ilgi yüksek oldu. 80'den fazla üniversite açtıkları stantlarda öğrencilere kendilerini tanıttılar.

Tanıtım günlerinin açılışına, AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler ve Nevzat Ceylan'ın yanı sıra Altındağ Belediye Başkanı hemşehrimiz Asım Balcı, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ile rektörler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Altındağ Belediye Başkanı hemşehrimiz Asım Balcı üniversiteler ile üniversiteye hazırlanan ve tercih aşamasına gelen öğrencileri bir araya getirmeyi hedeflediklerine belirtti.

Üniversitelere ve gençlere hizmet sunan bakanlıkları ve kamu kuruluşlarını etkinlikte bir araya getirdiklerini kaydeden Balcı, böylece katılımcı gençlerin kafalarındaki birçok soruya cevap bulacağını belirtti.

Balcı, “Hangi şehre giderse ne tür imkanlarla karşı karşıya kalacaklar, hangi kamu kurumunun destekleri var, bunların da cevaplarını da burada bulacaklar”dedi.

Hitit Üniversitesi’nin açtığı stant da Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam aday öğrencilerle buluştu ve üniversite hakkında bilgiler verdi.