HİTÜ ihtisas üniversitesi olma yolunda

FATİH AKBAŞ

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, düzenlediği basın toplantısında görev yaptığı dört aylık süreyi değerlendirerek üniversitenin hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Rektör Öztürk, Hitit Üniversitesi’nin makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisas üniversitesi kapsamına alınması için YÖK’e başvurduklarını belirtti.

Kuzey Kampüsü Sosyal Tesislerinde gerçekleştirdiği kahvaltılı basın toplantısında sözlerine Barış Pınarı Harekatı’na değinerek başlayan Rektör Öztürk, “Bu operasyon sadece Türkiye değil bölge için çok önemlidir. Tehlike nereden gelirse gelsin engellemeye yönelik bir harekattır. Allah Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun, şehitlerimize rahmet etsin” dedi.

Göreve başlayalı dört ay olduğunu ve bu sürede hem üniversiteyi hemde Çorum’u tanıdığını kaydeden Rektör Öztürk, “Dünya ve Türkiye daha büyük değişimlerin olacağı bir döneme giriyor ve bundan üniversitelerde etkilenecek” şeklinde belirtti.



‘ÜNİVERSİTEYİ UZUN SÜRE BİTİREMEYENİN KAYDI SİLİNECEK’

YÖK’ün bu yıldan itibaren üniversitelerde kayıt yaptırdığı halde bölümlerini tamamlayamayanların kayıtlarını silmeye başlayacağını açıklayan Öztürk, “YÖK’ün aldığı karar doğrultusunda bu sene 2 yıllık meslek yüksekokullarına kayıt yaptırdığı halde 4 yılda tamamlayamayanların kayıtları otomatik olarak silinecek. Önümüzde ki yılda dört yıllık fakültelere kaydolup 8 senede bitiremeyenlerin kaydı otomatik olarak silinecek” dedi.



‘TERCİH EDİLEN BİR ÜNİVERSİTEYİZ’

Hitit Üniversitesi’nin tercih edileme de iyi durumda olduğunu ifade eden Öztürk, “Üniversitemizi tercih edipte kayıt yaptırmayanların oranı yüzde 1’in altındadır. Yeni öğrencilerimizin yüzde 99’u kayıt yaptırıyor. Tercih edilen bir üniversiteyiz. Tercih edilebilir programlar açıldığı zaman doluluk oranlarında sorun yaşanmıyor. Bizim şuan 17 bin öğrencimiz var. YÖK Anadolu üniversitelerinden öğrenci sayısına takılmayıp doğru bir strateji belirleyerek nitelikli öğrenci getirmeye odaklanılmasını istiyor. Bunun içinde ilk olarak alt yapının geliştirilmesi lazım. Yeterli sayıda dersliği ve kampüs alanını oluşturmamız lazım” diye belirtti.



‘ÖDENEK ARTIRIMININ ÖNÜNDE Kİ ENGEL BİTMEYEN YATIRIMLAR’

Kuzey Kampüsü inşasında yaşanan sorunlara da değinen Rektör Öztürk, “Kuzey Kampüsümüzde devam eden inşaatların şuan yüzde 75’i tamamlanmış durumda.

Bu yıl fazla ödenek talebinde bulunduk. İnşaat şu an tamamen durmuş halde. Yeni alan ve fakülte talepleri için iki yıldır Ankara’ya her gittiğimizde bize mevcut durumda hiçbir gelişme yok diyorlar ve bir türlü bu aşamayı geçemiyoruz. Bu yıl buna rağmen Sungurlu MYO binası, İskilip MYO binası, kapalı otopark ve Mühendislik Fakültesi ek binası içinde talepte bulunduk. Şansımızı biraz zorladık. Mevcut durumu da uzun uzun izah ettik. Bize yatırım bütçesi olarak en fazla 27 milyon lira veririz dediler. Biz 27+21 milyon lira talepte bulunduk. Belirttiğimiz diğer alanları da aldırabilir miyiz kampüs alanını genişletip üniversitemize yeni birimler kazandırabilir miyiz diyerek böyle bir teklife bulunduk. Israrlı tavırlarımız ve biraz da ikili ilişkilerimizi kullanarak bu şartlarda tavanı da aşan bir bütçe verdiler bize. Yatırım bütçemizi yüzde 16’lık bir artışla gerçekleştirdik. Yüklenici firma çalışmalara başlasa işi bitirecek paramız var. Biz bu alanda ne kadar performans gösterirsek o kadar fazla bütçe kullanmış olacağız. Buna bağlı olarak da yeni alanlarımızı açmış olacağız. Burada bizim tavrımız net. Bize bütçe veya yatırım desteği yapıldığı sürece bu kamuda olabilir hayırseverlerde olabilir projelerimizin hepsi hazır. Hangi projelerimiz olursa olsun yarın başlarız” diye kaydetti.



‘TIP FAKÜLTESİ ÇORUM İÇİN ÖNEMLİ’

Tıp Fakültesi’nin Çorum için öneminin büyük olduğunu dile getiren ve geliştirmek için çalıştıklarını kaydeden Öztürk, “Biz Tıp Fakültesi’nin gereklerinin yüzde100’ünü tamamlamadık. Fen Edebiyat Fakültesi’nin yanına koyup orada büyütmeye çalıştığımız bir fakülte. Onun binasını kullanıyor. Daha bu yıl Fen Edebiyat Fakültesi içinde 170 kişilik iki yeni derslik açarak 3.sınıf öğrencilerimize ders veriyoruz. Tıp Fakültesi ulusal ve uluslararası yayınlar açısından çok iyi durumda ve Çorum’a da bir değer kattı. Çorum ve bölgede ilkleri gerçekleştiren bir yapıdalar. Akademik kadromuzu kuvvetlendiriyoruz. Çok özel hocalarımız geliyor. Tıp Fakültesinin eksiklerinin giderilmesi noktasında seferberlik halindeyim. Çünki bu direk Çorum halkını ve sağlığını ilgilendiriyor. Morfoloji binamız dahi yok. Ama bizim ilk etap da önümüzde ki işleri toparlamamız gerekiyor. Büyümenin de başka yol ve yöntemi yok.” dedi.



‘KAYNAKLARI ARTIRMAK İÇİN FARKLI YOLLAR DENİYORUZ’

Kaynakların sınırlı olduğunu ancak birşeyler yapmak içinde bunu beklemediklerini vurgulayan Öztürk, “Gelen kaynaklarla sınırlı kalmak istemiyoruz. SODES’e başvurduk oradan bir katkı sözkonusu olacak. OKA kaynaklarından yararlanmak için çalışma başlattık. Sanayicilerle de işbirliği fırsatlarını konuştuk. Yeni alanlar açmak içinde harekete geçmiş durumdayız. TSO, ÇOSİAD ve Belediyemiz gibi bize yardımcı olan kuruluşlara teşekkür ediyorum. Hepimiz aynı ekonomik konjonktürden geçiyoruz ve ancak güçlerimizi birleştirirsek Çorum’u bir yere taşıyabiliriz. İşbirlikleri konusunda somut adımlar atıyoruz. Atmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



‘KUZEY KAMPÜSÜ İNŞAATINDA DÜĞÜM ÇÖZÜLÜYOR’

Üniversitede yılan hikayesine dönen Kuzey Kampüsü inşaatları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Rektör Öztürk, bundan sonra gerçekleşecek aşamalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Kampüsün inşaat durumu bizim finansal güçlüğümüzden dolayı bu noktada değil.

Yeterli finansımız var bitirebiliriz ama yüklenici firmanın her seferinde belli bir aşamayı kaydedip hakkedişini alıp sonra devam etmesi lazım. Maalesef bu söz konusu olmadığı için şuanda da gördüğünüz seviyededir. Biz buna rağmen Ankara’da gerekli mercilerle görüşmeleri yaparak bu işin uzamasının kamu zararına neden olacağını belirttik ve bunu önlemek adına verilen sürelerin kamu yararına uygun hale getirilmesi için işlemleri başlattık. İki üç ay önce son yazışmalarımızı yaptık. Gerekli bildirimi de yüklenici firmaya gerçekleştirdik. İnşallah 28 Ocak 2020’ye kadar tamamlayabildiği kadar tamamlayacak. İnşaası süren binalarda iki yıldır yağmurdan çamurdan bozulmalarda başladı. Yapılan yatırımda geriye gidiyor. Bizim buna bir şekilde dur dememiz lazım. Şu an inşaat yüzde 75 seviyesinde. 28 Ocak’a kadar inşaatı yüzde 95 seviyesine getirirse bir problem yok. Eğer getiremezlerse durum tespiti yapılıp yasal süreç başlatılacak ve ardından ise yeni ihale süreci başlatılacak. Mevzuata ne diyorsa ona göre süreç devam edecek.”



‘13 YENİ PROGRAM AÇMAK İÇİN TEKLİF VERİLECEK’

Sözlerine üniversitede geleceğe yönelik hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulunarak devam eden Rektör Öztürk, “Hitit Üniversitesi’nin potansiyelinin yüksek ve çoğu üniversiteye göre önün açık olduğunu görüyorum. Kuruluş döneminde istenilen düzeyde gelişme yaşanmamış ancak Reha Metin Alkan Hoca ile birlikte hızlı bir gelişme yaşanmış. Bizde 2023 yılına, çoğu konuyu aşmış, ayakları yere sağlam basan, planlanmış bir stratejik planla gitmeliyiz. Yeni stratejik planın hazırlanması için alt yapı çalışmalarına başladık. Yeni bölümleri açarken tercih edilebilirliği dikkate alacağız. YÖK’te yeni bölüm tekliflerini gerekçeleriyle birlikte istiyor. Neden o bölümleri açmak istediğinizi çok iyi şekilde anlatmanız gerekiyor. Bizde önümüzde ki süreçte yeni program ve bölümler talep edeceğiz. Bunun içinde yaklaşık 13 ayrı program yer alacak. Çok az ülkede bulunan Türkiye’de ilk olacak Tek Sağlık Yüksek Lisans programını teklif edeceğiz. İngilizce eğitim veren programların sayısını artıracağız. Uluslararası İlişkiler, Makine ve Gıda Mühendisliği’nin İngilizceleri açılacak. Tıp Mühendisliği Bölümü açacağız. Tercih edilebilirliği artırmak için çalışmalarımızı yürüteceğiz. Üniversite- sanayi işbirliği konusunda somut adımlar atacağız. Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulunun OSB’ye taşınması için çalışmalar yapacağız.



TSO’DA KOBİ HASTANESİ KURULACAK

Giderilebilir sıkıntıları olan kimi küçük ve orta ölçekli işletmenin sorunlarının çözümü için hocalarımızın teklifiyle Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde 'KOBİ Hastanesi' kuracağız. Burada küçük ve orta ölçekli işletmelerin sorunlarını alanında uzman akademisyenlerimizin rehberliğinde gidermeyi hedefliyoruz. KOBİ Hastanesi projesinin protokolü kısa süre içerisinde imzalanacak. KOBİ Hastanesinde tıpkı normal hastanelerde olduğu gibi hasta-doktor mahremiyeti olacak. Burada firmaların bilgileri korunacak ve üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmayacak. Bunun için firma yetkilileri ve uzmanlarımız arasında mahremiyet sözleşmesi imzalanacak. Bu şartlarda onların sorunlarını çözecek bir ortam oluşturacağız. Örneğin finansal araçları kullanmayı bilmeyen firmaya veya herhangi bir hukuki süreçle ilgili tıkanma yaşayan firmaya destek olacağız. Firmalara kamu teşviklerinden nasıl yararlanabileceği, nasıl proje yazabilecekleri konularında hizmet vereceğiz. Akademisyenlerimiz bu gibi konularda küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin sıkıntılarını çözecek ya da çözüme yardımcı olacak mekanizmayı kuracak. Burada kliniklerdeki gibi bire bir tedavi uygulanacak. Bu gibi destekler olmadığı için kapanmak durumunda olan küçük ve orta ölçekli işletmelere destek sağlamayı hedefliyoruz. Bunların yanında birde Uluslararası İlişkiler Ofisi kuracağız” dedi.



YÖK’E İHTİSASLAŞMA BAŞVURUSU

Üniversite’nin ihtisaslaşması için çalışmalara başladıklarını açıklayan Rektör Öztürk, “Buna markalaşmada denilebilir. ‘İhtisaslaşmak için neler yapabiliriz’ diye düşündük ve teklifler aldık. Yaptığı araştırmada TR83 bölgesinde Çorum’un öne çıkan yönlerinin makine ve imalat teknolojileri olduğunu belirledik. Hitit Üniversitesi olarak YÖK nezdinde makine ve imalat teknolojileri konusunda ihtisaslaşma başvurumuzu yaptık. Turizm ve gıda gibi diğer alanları da yan ihtisaslaşma alanları olarak belirledik. Girişimci ve nitelikli bir üniversite oluşturmayı hedefliyoruz. Teknokent’te de akademisyen ve firma sayısını artırmayı planlıyoruz. Üniversite olarak belirlediğimiz bu hedeflere ulaşmak için gerekli planlamalarımızı yaptık ve hazır durumdayız. Üniversite olarak bu konuda sorumluluğumuzun farkındayız. Katkıda bulunan ve bulunacak olan herkese teşekkür ederiz.” diyerek sözlerini tamamladı.