HİTÜ ihtisaslaşacak 5 üniversite arasında

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), ihtisaslaşacak 5 üniversiteyi daha açıkladı. YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç, “YÖK ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının destekleriyle bu yıl bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşan üniversitelerimize bir destekleme söz konusu olacak” dedi.

YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç, 2015 yılında başlatılan proje kapsamında ilgili paydaşlarla birlikte seçilen 10 üniversiteye ek olarak ihtisaslaşacak 5 yeni üniversite ve ihtisas alanlarını açıkladı. ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler’ başlığı altında daha önce seçilen Bingöl Üniversitesi tarım ve havza bazlı alanında, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi hayvancılık alanında, Düzce Üniversitesi sağlık ve çevre alanında, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarım ve jeotermal alanında, Uşak Üniversitesi tekstil, dericilik ve seramik alanında, Aksaray Üniversitesi spor ve sağlık alanında, Kastamonu Üniversitesi ormancılık ve tabiat turizmi alanında, Muş Alparslan Üniversitesi hayvancılık alanında, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi çay alanında, Siirt Üniversitesi tarım ve hayvancılık alanında faaliyet göstermesi için ihtisaslaştırılmıştı.

YÖK Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda Saraç, bölgesel kalkınma odaklı üniversiteleri ve ihtisaslaşma alanlarını açıkladı. Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Programı’na yeni seçilen Artvin Çoruh Üniversitesinin tıbbi ve aromatik bitkiler alanında, Bartın Üniversitesinin akıllı lojistik ve bütünleşik bölge uygulamaları alanında, Hitit Üniversitesinin makine ve imalat teknolojileri alanında, Kırklareli Üniversitesinin gıda alanında, Yozgat Bozok Üniversitesinin endüstriyel kenevir alanında ihtisaslaşacağı belirtildi.



“Üniversitelerimizden beklentimiz, bölgenin kalkınmasına anlamlı değerler sunmasını sağlamalarıdır”

YÖK Başkanı Saraç, üniversitelerin faaliyetlerinin birbirinin aynı olmayacağına değinerek, “Başkanlık görevine geldiğim 2015 yılından itibaren üzerinde durduğumuz önemli bir konu da şudur; üniversitelerin faaliyetlerinin ve ilmi çıktılarının birbirinin aynısı olamayacağı, akademik yapılarına, beşeri sermayelerine, kuruluş misyonlarına ve bulundukları bölgelere bağlı olarak yapılan değerlendirmelerle üniversitelerimizde çeşitliliğin gerekliliği ortaya çıkmıştır. Yeni YÖK’te ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Projesi’, 2006’dan sonra kurulmuş olan üniversitelerle çalışılmaya başlandı. Bingöl, Kırşehir Ahi Evran, Uşak, Düzce, Burdur Mehmet Akif Ersoy, Aksaray, Kastamonu, Muş Alparslan, Recep Tayyip Erdoğan ve Siirt Üniversiteleri, bölgenin mevcut durumu, üniversitenin potansiyeli, bölge-üniversite ilişkisi gibi üç ana kulvarda pek çok parametre dikkate alınarak bu proje için seçildiler. Bugün bu 10 üniversitemize gene aynı kriterler ile değerlendirmeye alınarak seçilen Yozgat, Kırklareli, Çorum Hitit, Bartın, Artvin üniversiteleri olmak üzere 5 üniversitemiz daha katıldı. Bütün bu üniversitelerimizden beklentimiz, kendilerine verilen ihtisaslaşma alanında ‘Hedeflenmiş Sosyo-Ekonomik Araştırma Programları’nı geliştirmeleri ve bu programın bölgenin kalkınmasına anlamlı değerler sunmasını sağlamalarıdır. Böylece bölgede üniversite organizasyon ve stratejilerinde gelişmeler olacak, AR-GE organizasyonu artacak, ürün pazar ve rekabetinde güçlenmeler beklenecek, fon kaynakları artacak, yeni genişletilmiş işbirlikleri doğacak, uzmanlaşmış merkezler gelişecek ve de en önemlisi bölgeye ait kültürel güçlü değişimler ortaya çıkacaktır” ifadelerini kullandı.



“Birlikte çalışma projesi”

Projenin Türkiye’nin geleceği için önemli olduğuna değinin Saraç, birlik ve beraberlik içinde çalışılması gerektiğini aktardı. Saraç, “Bu proje ile birlikte üniversitede bölgedeki ekonomik aktörler arasındaki hareketliliği destekleyen programların çeşitlenmesi, bölgesel gereksinimleri karşılayacak eğitim programlarının geliştirilmesi, artık bulunduğu bölgeyi daha iyi bilen öğrenciler ve mezunların istihdamı ile bölge temelli öğrenme süreçlerinin oluşturulması da beklenmektedir. Projenin beklenen gücü gerçekten etkin ve yüksektir, henüz 4 yıllık bir proje olmasına rağmen birçok filizlenmeyi görmekteyiz ve projeden Türkiye’nin geleceği için gerçekten umutluyuz. Özetle bu proje, bir birlikte çalışma projesidir” şeklinde konuştu.



“Yeni bir akademik devrim”

‘Bölgesel kalkınmada ihtisaslaşma misyonu’ adı verilen proje kapsamında seçilen üniversitelere ihtisaslaşma alanıyla ilgili 2018 yılında 50, 2019 yılında 100 araştırma görevlisi için ilave atama izninin tahsis edildiğini söyleyen Saraç, “Bölgesel kalkınmada ihtisaslaşma misyonu verdiğimiz bu üniversiteler Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından mali kaynaklarla, Başkanlığımız tarafından ise akademik personel kaynağı sağlanarak desteklenmektedir. Bu bağlamdan olmak üzere kaynak aktarımlarına ek olarak üniversitelerin ihtisaslaşma alanları ile ilgili olmak şartıyla 2018 yılında 50, 2019 yılında 100 araştırma görevlisi için ilave atama izni tahsis edilmiştir. Ayrıca, gene ihtisaslaşma alanlarına uygun olarak öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla yurtdışı lisansüstü burs imkanlarından da yararlanabilmeleri sağlanmaktadır. Bahsettiğimiz bütün bu çalışmalar aslında küresel yükseköğretimde yeni bir dönüşüm ve yeni bir akademik devrim olarak nitelendiriliyor. Bu süreçten asla kopmamalıyız. Üniversite ile bölge arasındaki uzun süreli ve başarı sağlayan, bölgesel gelişmeyi mümkün kılan bir ortaklığın kurulabilmesi için hem üniversiteler hem de bölgesel paydaşlar, bölgesel gelişmedeki rollerini çalışmalı, değerlendirmeli ve iyi kullanmalıdırlar” diye konuştu.



“Destekleme söz konusu olacak”

Saraç, yeni seçilen 5 üniversite ve bir önceki dönemde seçilen 10 üniversite için destek verileceğini de açıkladı. Saraç, “YÖK ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının destekleriyle bu yıl bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşan üniversitelerimize bir destekleme söz konusu olacak. Bu haberi de bugün vermek istedim, üniversitelerimize ve rektörlerimize” dedi.

Toplantıya YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç’ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, proje komisyon üyeleri, proje kapsamında daha önce belirlenen 10 üniversitenin rektörü, projeye yeni seçilen 5 üniversitenin rektörü ile bulundukları ilin valileri, Sanayi ve Ticaret Odaları başkanları katıldı.

(İHA)