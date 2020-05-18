HİTÜ mezuniyet törenine koronavirüs düzenlenmesi

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla eğitimlerini uzaktan sürdüren öğrencilerin sınavlarının da yüz yüze yapılmayacağını belirterek, “Yüz yüze sınav imkanı yok. YÖK, bunu tamamen ortadan kaldırdı. Ancak ve ancak uzaktan yöntemlerle öğrencilerimizin başarı puanı belirlenecek” dedi.

Prof. Dr. Öztürk, Hitit Üniversitesi’nin sosyal medya platformlarından Instagram’daki resmi hesabından gerçekleştirilen canlı yayında eğitimlerini uzaktan sürdüren öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Salgın nedeniyle, uzun bir süredir üniversiteden uzakta evlerinde kalan öğrencileri çok özlediklerini dile getiren Prof. Dr. Öztürk, “Kampüs, öğrencilerimiz olmadan hiçbir şey ifade etmiyor. Öğrencilerimizin geleceği günler için üniversite yönetimi olarak elimizden gelen bütün hazırlıkları yapıyoruz” diye konuştu.

Çin’in Wuhan kentinde başlayan, daha sonra tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün neden olabileceği hasardan etkilenmemeye yönelik bazı tedbirler alındığını anlatan Prof. Dr. Öztürk, şöyle konuştu: “Salgınla ilgili yeni bilgiler geldikçe, buna göre her hafta yeni bir tedbir almaya başladık ve önümüzde de bizim dışımızdan kaynaklanan nedenlerle belirsizlikler ortala çıkmaya başladı. Hayatın parametrelerinden biri de eğitim. Ailelerin bize emanete ettiği gençler var. İlk günden beri ne yapılabilir, üniversitemiz adına hangi adımları atılabiliriz diye gereken tüm analizleri yaparak, salgının ilk günlerini geçirdik. Öğrencilerimizin yüzde 70’i şehir dışından geliyor. Öğrencilerimizin başta sağlık durumlarından, derslerine kadar her bir hususu gözden geçirmemiz gerekiyordu. Bu süreç bize de çok şey öğretti. Bir kere, uzaktan eğitimin, uzak kalmamamız gereken bir alan olduğunu anladık. Ancak yüz yüze eğitimin şart olduğunu biliyoruz ve biz sizleri kampüste görmek istiyoruz. Uzaktan eğitim ancak tamamlayıcı olabilir.”

‘İLK DEFA ARA SINAVLARA TELAFİ İMKANI VERMİŞ OLDUK’

Öğrencilerin, sınavların ne şekilde yapılacağına dair sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Öztürk, şunları kaydetti: “Sınavlarla ilgili en temel şey; yüz yüze sınav imkanı yok. YÖK, bunu tamamen ortadan kaldırdı ancak ve ancak uzaktan yöntemlerle başarı puanınızın belirlenmesi gerekiyor. Ödevler, projeler, sunumlar şeklinde olacak. Eğer bir uygulama yapılmadıysa 22 Mayıs’a kadar süre verip, 22 Mayıs’ta bütün ara sınav not girişleri olacak. Herkesi yeniden sınav yapma gibi durum söz konusu olmayacak. Finaller de aynı şekilde olacak. 22 Mayıs’a kadar derslerimizin tamamlanması, ara sınav notların girişinin tamamlanması kararlaştırıldı. Olur da ekonomik, sağlık veya başka nedenlerle ara sınav değerlendirilmesi için ödevini, projesini yapamayanlara yönelik, 25 Mayıs-1 Haziran arasında bayram sonrası telafi dönemi olacak ve bu haklarını kullansınlar ki mağduriyetleri söz konusu olmasın. Yani ilk defa ara sınavlara telafi imkanı vermiş olduk. Ardından yarı yıl sonu sınavı da hocalarımız isterlerse ödev olarak isterlerse proje olarak isterlerse sunum olarak isterlerse de online olarak yapabilir. Derslerin içerikleri ve gereklilikleri farklı. Hocalarımızın çoğunluğu şu ana kadar ödev ve proje yanlısı olarak sınavları yapmayı planladıklarını belirttiler. Bütünleme tarihlerini de 8-22 Haziran olarak belirledik.”

‘YAZ OKULU İÇİN HAZIRLIKLARIMIZ TAMAMLANDI ANCAK…’

Prof. Dr. Öztürk, önümüzdeki dönemde yaz okulu açılıp açılmayacağı yönündeki bir soru üzerine de şunları söyledi:

“Yaz okulu talebini gerçekleştirmek için bütün altyapı çalışmalarımızı yaptık. Uygulamaya hazırız ancak YÖK’ten daha dün gelen yazıda, ‘yaz döneminde yüz yüze eğitim yapmak mümkün değildir’ denildi. Yani bu inisiyatif üniversitemizin elinde değil, çünkü ortadan ciddi bir sağlık sorunu var. Biz sizlerin salığını önceleyerek bu dönem feragat etmek zorundayız. Bu dönem mümkün olmadı ancak dedik ki arkadaşlarımızı mağdur etmeyelim ve bütünleme sınavlarından sonra mezuniyet aşamasına gelip de 3 dersi kalmış arkadaşlara 3 ders mezuniyet sınavı yapalım. 10-11 Ağustos tarihlerinde sınava alacağız ve onları da bu şekilde mağdur etmemeye çalışacağız.”

‘MEZUNİYET TÖRENİ YAPILACAK MI?’

Salgın nedeniyle bu yıl mezuniyet töreni yapılıp yapılmayacağına dair bir soruyu da yanıtlayan Prof. Dr. Öztürk, “Mezuniyet hakkını aldıktan sonra o mutlu günden öğrencilerimizi mahrum kılmak istemeyiz. Ancak yüz yüze eğitimin yasak olduğu için bir araya da gelemiyoruz. Benim şöyle bir teklifim var; altyapı çalışmalarına da başlandı, her güz döneminde yaptığımız ‘hoş geldin’ şenliği içerisinde bu yıla mahsus mezuniyet törenlerimizi de gerçekleştirebiliriz, eylül ayı gibi. Her şey normale girerse inşallah, hayat normale döndüğünde sizleri de unutmayacağız, daha farklı mezuniyet töreni gerçekleştirmiş olacağız.” dedi. Prof. Dr. Öztürk, yaklaşık 1 saate yakın süren canlı yayını, “Hayatın ve sevginin kıymetini daha iyi bilin, bizi de unutmayın. Sizlerle beraber yeniden en kısa sürede bir araya gelmek için elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Lütfen sağlıklı kalmaya devam edin. Şimdiden Ramazan Bayramı’nızı tebrik ediyor ve hayırlı bayramlar diliyorum” şeklindeki sözleriyle tamamladı. (Haber Merkezi)