HİTÜ'nün doluluk oranı yüzde 99,42'ye ulaştı

M.BURAK YALÇIN

Hitit Üniversitesi, ÖSYM tarafından açıklanan YKS-2022 merkezi yerleştirme sonuçlarına göre doluluk oranı yüzde 99,42’ye yükseldi. Yerleştirme sonuçlarını değerlendiren Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, “Ülkemizin geleceği olan gençlerimize tüm olanaklarımızla elimizden gelen desteği vereceğiz ve yeni başarı hikâyelerini birlikte yazacağız” dedi.

Hitit Üniversitesi, ÖSYM tarafından açıklanan YKS-2022 Merkezi Yerleştirme Sonuçlarına göre yaklaşık yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Sonuçların açıklanmasının ardından geçen yıl ilk yerleştirme sonrası yüzde 68,12 olan üniversite geneli doluluk oranı bu yıl yüzde 99,42’ye yükseldi.

Sonuçlarla birlikte Hitit Üniversitesinde lisans kontenjanlarında yüzde 98,34, ön lisans kontenjanlarında ise yüzde 100’lük doluluk yaşandı.

81 PROGRAMDA YÜZDE 100 DOLULUK ORANINA ULAŞILDI

Merkezi Yerleştirme Sonuçları ile birlikte toplam 83 programdan 58’i ön lisans, 23’ü lisans programı olmak üzere 81 programda yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı.

Tıp, Fen Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin tüm bölümleri dolarken Mühendislik Fakültesi’nde ise 2 bölümde yüzde 100 doluluk yaşandı. Üniversitenin ön lisans eğitimlerinin verildiği 7 Meslek Yüksekokulu’ndaki tüm programlar da yüzde 100 doldu.

4 BİN 49 ÖĞRENCİ YERLEŞTİ

Merkezi yerleştirme ile okul birincileri için tanınan kontenjanlar dahil olmak toplam 4 bin 49 öğrenci üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazandı.

Spor Bilimleri Fakültesi ile Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin gerçekleştireceği özel yetenek sınavlarının ardından 270 öğrencinin daha Hitit Üniversitesi’ne yerleşmesi bekleniyor.

REKTÖR ÖZTÜRK: TERCİH SAYISINDA ÖNEMLİ ARTIŞ YAŞANDI

Üniversite yerleştirme sonuçlarını değerlendiren HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, lisans kontenjanlarında yüzde 98,34, ön lisans kontenjanlarında ise yüzde 100’lük doluluk yaşandığının altını çizerek Hitit Üniversitesini tercih edenlerin sayısında önemli bir artışın yaşandığını söyledi.

Başarılı gelecek için gereken bilgi ve donanımı öğrencilere eksiksiz bir şekilde kazandıracaklarını ifade eden Rektör Öztürk, “Genç, dinamik, şehriyle bütünleşmiş ve her geçen gün yeni başarılara imza atan Hitit Üniversitesini tercih ederek aramıza katılan öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum. Odağımızda öğrencilerimiz var. Birlikte üretmeyi ve uygulamayı önemsiyoruz. Hitit Üniversitesinde uygulayarak öğrenecek, aldığınız eğitimin çıktılarını görebilecek ve bilgiyi üretime dönüştürmenin yollarını keşfedeceksiniz. İstihdam odaklı eğitim anlayışımızla, başarılı gelecek için gereken bilgi ve donanımı öğrencilerimize eksiksiz kazandıracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.” diye konuştu.

Eğitim-öğretim faaliyetleri dışında sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine büyük önem verdiklerini aktaran Rektör Öztürk, “Hitit Üniversitesinde her alanda kendinizi geliştirebilir, kulüp etkinlikleriyle kaliteli zaman geçirebilirsiniz. Kendinizi ait hissedeceğiniz en az bir öğrenci kulübü bulacağınızdan eminim” ifadelerini kullandı.

Ülkenin gelişmesine ve büyümesine katkı sağlamak adına tüm paydaşlarla birlikte çalışmalarını gayretle sürdürdüklerini vurgulayan Öztürk, “Türkiye'nin kısa, orta ve uzun vadede hedeflerine ulaşması, gençlerimizin analitik düşünen, yeniliklere açık, nitelikli ve değerlerine bağlı olarak yetişmesiyle mümkün olacaktır. Ülkemizin geleceği olan gençlerimize tüm olanaklarımızla elimizden gelen desteği vereceğiz ve yeni başarı hikâyelerini birlikte yazacağız. Üniversitemizi tercih ederek aramıza katılan öğrencilerimizi kutluyorum. “ şeklinde konuştu.