HİTÜ, sanayiciye teknik eğitim desteği verecek

FATİH AKBAŞ

Hitit Üniversitesi ile Çorum Ticaret Sanayi Odası işbirliği yapacak.

Çorum Sanayisinde Çalışan Teknik Personel İçin Uygulamalı Eğitim’ işbirliği protokolü yapılan törenle Hitit Üniversitesi ile Çorum Ticaret Sanayi Odası arasında imzalandı.

Hitit Üniversitesi Senato Salonu’nda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, protokol ile Çorum sanayisinde çalışan teknik personelin ve 7+1 ile 3+1 uygulamalı işyeri eğitiminden yararlanan öğrencilerin teknolojik bilgi ve deneyiminin artırılması için Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde teorik ve uygulamalı eğitimlerin verileceğini söyledi.

Üniversite ile TSO’nun daha önce birlikte yürüttükleri projeler nedeniyle iki tarafında birbirini daha iyi tanıdığını kaydeden Rektör Prof. Dr. Öztürk, “Bu sayede karşılıklı bir tecrübe oluştu. Sahadaki eksiklikler analiz edildi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİ-Ğİ AMAÇLANIYOR

Bu çalışmadaki temel amacın, üniversitedeki bilimsel potansiyelin, bilgi birikiminin ve her türlü altyapı imkanlarının ortak yapılacak çalışmalarla sanayiye aktarılarak uygulanmasını sağlamak olduğunu kaydeden Rektör Öztürk, “Ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak ve ilimizdeki firmaları ar-ge ve inovasyon ağırlıklı çalışmalara yönlendirerek, üniversitede ile sanayicilerimiz arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir bir kamu-üniversite-sanayi işbirliğini sağlamayı amaçlıyoruz. Hitit Üniversitesi bünyesinde merkezi laboratuvar olarak faaliyet gösteren HÜBTUAM'ın teknolojik ve akademik altyapı kullanılarak Çorum sanayisinde çalışan teknik personellerin hem teorik hem de uygulamalı olarak teknik bilgi birikimlerinin geliştirilmesi ve güncellenmesine yönelik eğitimlerin sağlanması için kamu-üniversite-sanayi işbirliği kapsamında ölçülebilir ve sürdürülebilir kurumsal iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

‘EN BÜYÜK SORUN ARA ELEMAN EKSİKLİĞİ’

TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ise böyle bir projenin ortak paydası olmanın

mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, “Üniversite ile sanayi güzel işbirlikleri yaptı. HÜBTUAM’ın oluşturulması aşamasında da tüm sanayicilerimizin görüşleri alındı ve ihtiyaçları doğrultusunda altyapı oluşturuldu. Geçtiğimiz günlerde ise üniversite ile birlikte yürüttüğümüz proje kapsamında firmaların daraldığı, bunaldığı dönemlerde yardımcı olacak KOBİ Hastanesi uygulamasını başlattık. Tüm yapılan bu çalışmalara rağmen en büyük sorun ara eleman eksikliğidir. Yeni işbirliği protokolünün hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde kaydetti.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal işbirliği protokolüne imza attılar. Protokolün süresinin 1 yıl olduğu belirtildi.