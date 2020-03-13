HİTÜ’de dijital dönüşüm başlıyor

Hitit Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından geçen yıl başlatılan “Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamına alınan 8 pilot üniversiteden biri oldu. Proje kapsamında, akademisyenlere, “Siber Güvenlik" ve “Ağ Yönetimi" konularında eğitim verilecek.

YÖK-CISCO iş birliğinde uygulanan “Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi” ile akademisyen ve öğrencilere teknolojik yetkinlik kazandırılması, üniversitelerin güncel teknoloji içeriklerine erişimleri ve dijital eğitim kaynaklarından faydalanmaları, öğrenimin yetkinliğe dönüştürülerek proje ve uygulama geliştirmeleri hedefleniyor.

Proje kapsamında, pilot üniversite seçilen Hitit Üniversitesi ile Bursa Teknik, Erzurum Teknik, Eskişehir Teknik, İskenderun Teknik, Konya Teknik, Tokat Gaziosmanpaşa ve Yozgat Bozok üniversitelerindeki akademisyenlere "Siber Güvenlik" ve "Ağ Yönetimi" konularında CISCO tarafından eğitim verilecek. 16 Mart'ta başlayacak eğitimlerin, pilot uygulama sonrasında karşılıklı olarak yapılacak değerlendirmenin ardından diğer üniversitelere de yaygınlaştırılması planlanıyor.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, proje kapsamında YÖK binasında düzenlenen toplantıda, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, CISCO Kurumsal Sosyal Sorumluluk Lideri Habibe Açık, aralarında Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün de bulunduğu pilot üniversitelerin rektörleri ve ilgili akademisyenlerle bir araya geldi.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, toplantının açılışında, YÖK-CISCO arasında başlatılan iş birliği sürecine ilişkin bilgi verdi.

‘YÜKSEKÖĞRETİMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜME HIZ VERMEMİZ GEREKİYOR’

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, daha sonra yaptığı konuşmada, 2015 yılından bu yana “Yeni YÖK" olarak yükseköğretimde reform niteliğindeki çalışmaları, daimi tekamül esasında yürüttüklerini ifade ederek, Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesinin de bunlardan birisi olduğunu vurguladı.

Proje doğrultusunda, Anadolu'daki 16 üniversitede pilot bir çalışmayla bugüne kadar 50 binin üzerinde öğrenci ile 6 bin öğretim elemanının çeşitli dijital eğitim derslerini aldığını anlatan Prof. Dr. Saraç, yükseköğretimde eğitim, araştırma ve inovasyon üçlüsünün; küreselleşme, teknolojik gelişmelerdeki hız ve demografik değişikliklerin etkisi sonucu 2050'de dijital şehirler konseptinin beklendiğini ifade etti.

Dünya’da ve Türkiye’de hızla artan şehirleşme oranının, yükseköğretime yoğun kitlesel talepleri oluşturduğuna işaret eden Prof. Dr. Saraç, “Bütün bu sonuçlar yükseköğretimde akıllı uzmanlaşmaya, ihtisaslaşmaya ve dijital dönüşüme hız vermemiz gerektiğini ortaya koyuyor” dedi.

Toplantıda, konuşmaların ardından, CISCO Türkiye yetkilileri ve proje kapsamında pilot yükseköğretim kurumu olarak seçilen üniversitelerin rektörleriyle, eğitimler kapsamında yapılacak çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. (Haber Merkezi)