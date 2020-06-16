HİTÜ’de MYO müdürleri değişti

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Müdürlüklerine yeni atamalar yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faruk Maraşlıoğlu’nun Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne,

Sungurlu Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Hakan Kör’ün Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Güngör Karakaş’ın Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne, İskilip Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Özdemir’in İskilip Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı Öğr. Gör. Dr. Recep Çakar’ın ise Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine atandığı belirtildi.

Hitit Üniversitesi Senato Salonunda yapılan törenle Sungurlu, Alaca, İskilip, Sosyal ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulları’nın yeni müdürleri için devir teslim yapıldı.

Törene Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek ve Prof. Dr. Nurcan Baykam ile MYO’ların eski ve yeni müdürleri katıldı.

Rektör Öztürk, görevi teslim eden müdürlere yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederken yeni müdürlere ise başarı dileklerini iletti.