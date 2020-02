HİTÜ’de piyano ve şan resitali

RECEP MEBET

‘Piyano-Şan Resitali ve Atölye Çalışması’ adlı program önceki gün Meslek Yüksek Okulu Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından organize edilen programa akademisyenler ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra müzik camiasının tanınmış simaları da katıldı.

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Dr. Öğretim Üyesi Hepşen Okan ve Şan Sanat Dalı son sınıf öğrencisi Ekinsu Durğun’un katılımıyla gerçekleşen program büyük beğeni topladı.

Piyanoda Hepşen Okan ve soprano Ekinsu Durğun’un birlikte icra ettiği program iki bölümden oluştu. Hazırlanan program kapsamında ilk olarak Müzik Bölümü öğrencileriyle buluşan piyanist ve piyano eğitimcisi Okan, kısa söyleşinin ardından piyano icra yöntem ve teknikleri üzerine bir atölye çalışması gerçekleştirdi. Piyano öğrencilerini birebir dinleyerek performansları hakkında değerlendirmelerde bulunan Okan, Hitit Üniversitesi’nin davetlisi olarak Çorum’da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Müzik Bölümü’nün güçlü bir potansiyele sahip olduğunu gözlemlediğini dile getiren Okan, “Bölümün başta bulunduğu şehir olmak üzere bölgesine ve ulusal müzik kültürüne önemli katkılar sağlayacağına olan inancım tam” dedi.

Atölye çalışmasının ardından gerçekleştirilen resitalde piyano ve şan birlikteliğinin en iyi örneklerinden birini sergileyen ikili, Mozart, Verdi ve Puccini'den arya ve opera parçaları sundular.

Fazıl Say, Chopin, Ulvi Cemal Erkin, İlhan Baran gibi Türk ve Batı müziğinin önemli bestecileriyle aynı sahnede eserler seslendiren Okan, Durğun ile birlikte sunduğu resitalle izleyenlerden tam not aldı.

Dekan Yardımcısı ve Müzik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ömer Can Satır’ın kapanış konuşmasının ardından katılımcılara çiçek ve teşekkür belgesi takdim edildi.