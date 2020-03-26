HİTÜ’de uzaktan eğitim dersleri başlıyor

Koronavirüsle mücadele kapsamında 3 hafta tatil edilen üniversitelerde uzaktan eğitim başlıyor.

Hitit Üniversitesi’nde de koronavirüs nedeniyle askıya alınan örgün öğretim uzaktan eğitimle devam edecek.

Tıp Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde 1 Nisan 2020, diğer eğitim birimlerinde ise 30 Mart 2020 tarihinden itibaren Hitit Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi (HUBİS) üzerinden uzaktan eğitim şeklinde yapılacağı belirtildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada konu ile ilgili gelişmelerin kurumsal web sayfası ve sosyal medya hesaplarından duyurulacağı ifade edildi.